Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μοιάζει να αποσυντίθεται εκ των έσω. Οι αποχωρήσεις διαδέχονται η μία την άλλη και, παρά τις διαφορετικές αφετηρίες των στελεχών που εγκαταλείπουν το κόμμα, οι δημόσιες καταγγελίες τους συγκλίνουν σχεδόν όλες στην ίδια περιγραφή για τον τρόπο λειτουργίας του.

Πριν από δύο μήνες, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η κατρακύλα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για πρώτη φορά όχι απλώς για είσοδο του κόμματος στην επόμενη Βουλή, αλλά για... αυτοδυναμία. Ήταν αδυναμία πολιτικής εκτίμησης, υπέρμετρη αυτοπεποίθηση ή αλαζονεία; Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εκείνο που πλέον καταγράφεται, πάντως, είναι ότι όσο οι δημοσκοπικές επιδόσεις υποχωρούν περαιτέρω, τόσο πληθαίνουν και οι αποχωρήσεις στελεχών, τα οποία - παρότι προέρχονται από διαφορετικούς χώρους και είχαν διαφορετικούς ρόλους - περιγράφουν σχεδόν την ίδια εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος.

Τα περί αυτοδυναμίας, πάντως, η Μαρια Καρυστιανού ουσιαστικά τα επανέλαβε στην τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη σε πανελλήνιο τηλεοπτικό σταθμό, στον ΣΚΑΪ, στις 24 Ιουλίου. Όταν ο Άκης Παυλόπουλος τη ρώτησε αν το κόμμα της θα μπει στη Βουλή, η επικεφαλής του απάντησε με εμφανή ενόχληση: «Αν θα μπούμε στη Βουλή;» είπε, υψώνοντας τον τόνο της φωνής της, και συνέχισε: «Θα μας δώσει τη δυνατότητα ο κόσμος να κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε υποσχεθεί και που χρειάζεται η κοινωνία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6kytetk9r5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πιστεύει άραγε το ίδιο και μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις από τον ηγετικό πυρήνα του κόμματος, με σημαντικότερη ίσως εκείνη του Θανάση Αυγερινού; Αργά ή γρήγορα θα το μάθουμε. Αν και, πιθανότατα, οι περισσότεροι μπορούν ήδη να μαντέψουν ποια θα είναι η απάντησή της.

Οι πρώτες παραιτήσεις

Οι πρώτοι τριγμοί είχαν εμφανιστεί πολύ πριν από τις δημόσιες αποχωρήσεις του Ιουνίου. Στελέχη που συμμετείχαν στο ξεκίνημα του εγχειρήματος ανά την Ελλάδα είχαν ήδη αποστασιοποιηθεί, με τις διαφωνίες για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος να σιγοβράζουν από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η πρώτη σημαντική αποχώρηση ήταν αυτή του πραγματογνώμονα οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Βασίλη Κοκοτσάκη, ενώ ακολούθησε ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου. Στη συνέχεια, αποχώρησε το μέλος του Κεντρικού Οργανωτικού Κώστας Βαμβακάς. Παράλληλα τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν και δύο στελέχη της Περιφερειακής Οργάνωσης Κρήτης, ο Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης από τις Μοίρες και η Αγγελική Λενακάκη από το Τυμπάκι.

Ο Βασίλης Κοκοτσάκης κατήγγειλε συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, τονίζοντας πως οι Οργανώσεις Πολιτών που αυτοβούλως συγκροτήθηκαν ανά την χώρα, αφέθηκαν να λειτουργούν χωρίς σαφείς κανόνες, χωρίς δικαιώματα, χωρίς αρμοδιότητες και χωρίς θεσμικές εγγυήσεις συμμετοχής και χωρίς ποτέ να ζητηθεί η γνώμη τους για οποιοδήποτε θέμα. Αντίστοιχες αιχμές άφησαν και οι υπόλοιποι που αποχώρησαν.

Τι απάντησε η Μαρία Καρυστιανού; «Στη σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους. Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν. Να σπείρουν την διχόνοια».

{https://www.facebook.com/maria.karystianou/posts/4490384231285300}

Αποχώρηση Αυγερινού με αιχμές

Στις 29 Ιουλίου ο Θανάσης Αυγερινός έκανε γνωστό, με ανάρτηση του στο Facebook, πως δεν έχει πλέον ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα του κόμματος και πως δεν θα το εκπροσωπεί στα ΜΜΕ. Το σημαντικό δεν είναι αυτό όμως. Ο γνωστός δημοσιογράφος κατήγγειλε πως «λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζει», ενώ έκανε λόγο για «ύποπτους και φυτευτούς “συμβουλάτορες” των διαδρόμων».

{https://x.com/AvgerinosMoscow/status/2082451090285498516}

Η απάντηση Καρυστιανού και το follow up του δημοσιογράφου

«Το θέμα είναι όμως πώς θα φύγουν (σ.σ. όσοι αποχωρούν από το κόμμα). Και εκεί δείχνει και το στοιχείο του χαρακτήρα αλλά ίσως και τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος που προσεγγίζει το Κίνημα», τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στο Creta TV η Μαρία Καρυστιανού.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 12:46’’ του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=b2_WF53i-lc}

Παράλληλα, ανέφερε επισήμως: «Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.

Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών».

{https://www.facebook.com/elpidagiatidimokratia/posts/pfbid02e7oE8ojjtKzhBCnPRNrEqLduVoUX8VT6AQyJr1XCeVLYAZBmmyQncKZ1JPfkFtkPl}

«Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι… ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες…», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Θανάσης Αυγερινός. Η ανάρτηση του συνοδεύτηκε από τη φωτογραφία του βιβλίου του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείται Ελπίς», σε μια εμφανή αναφορά στο όνομα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

{https://x.com/AvgerinosMoscow/status/2083964973038948844}

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες»

«Αλλόκοτες καθυστερήσεις, ακόμα πιο αλλόκοτες αποφάσεις. Εντελώς ανάποδη στρατηγική από εκείνη που ήταν ΦΑΝΕΡΑ η σωστή. Σκοτεινά πρόσωπα και παρασκηνιακές εντολές», καταγγέλλει ο Ηλίας Μιχάλας για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα εντός του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Με αφορμή τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, μετά την παραίτησή του από εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, ο επικοινωνιολόγος, ο οποίος ήταν ένας εκ των 7 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη στις 26 Μαΐου, σε ανάρτησή του στο Facebook γράφει: «Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες», υπογραμμίζοντας ότι επί της ουσίας το όλο εγχείρημα είναι «ένα “κίνημα πολιτών” που έκανε τα πάντα για να διώχνει τους πολίτες» και όχι ανεξήγητα…

{https://www.facebook.com/ilias.michalas/posts/pfbid0FzoGR61aqCNLuoNidQJA1eqApesBwzQ69tkT8jDbinFge8HVao3n5uCMwMq2z1X5l}

Οι αποχωρήσαντες ζητούν απαντήσεις – «Υπάρχει Επιτροπή Δεοντολογίας και καταστατικό;»

Με αφορμή τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, κύκλοι πρώην στελεχών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία διακίνησαν σειρά ερωτημάτων, τα οποία – όπως ανέφεραν – θεωρούν ότι θα πρέπει να απαντηθούν από τη νέα επικοινωνιακή ομάδα και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

Τα ερωτήματα αφορούν τόσο στη διαδικασία της διαγραφής, όσο και συνολικότερα στον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, στη συγκρότηση των οργάνων και στη λήψη αποφάσεων.

«Αξίζει να ερωτηθούν οι νέοι υπεύθυνοι επικοινωνίας και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

Με βάση ποιες διαδικασίες έγινε η διαγραφή του Θανάση Αυγερινού από μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και του κόμματος; Υπάρχει Επιτροπή Δεοντολογίας που τον κάλεσε να απολογηθεί για κάτι; Υπάρχει Καταστατικό και τι προβλέπει για αυτές τις περιπτώσεις; (σ.σ. Δεν υπάρχει Καταστατικό του κόμματος.)

Είναι αλήθεια ότι ο Θανάσης Αυγερινός είχε διαφωνήσει στις συνεδριάσεις για διάφορα ζητήματα, όπως η άρνηση της κατάρτισης Καταστατικού; Επίσης, αληθεύει ότι είχε καταθέσει προτάσεις Καταστατικού, η συζήτηση των οποίων απορρίφθηκε μετά βδελυγμίας;

Υπάρχει απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου για τη διαγραφή Αυγερινού;

Αληθεύει ότι είχε υπάρξει τοποθέτηση 8 μελών του ΠΣ κατά του διορισμού στο κεντρικό Οργανωτικό του παλαιοκομματικού Νίκου Γαλανού, που βρίσκεται στο 6ο του κόμμα σήμερα; Αν και κρίθηκε ύποπτος για φυτευτός και αντίθετος με τις διακηρυγμένες αξίες του Κινήματος κατά του παλαιού πολιτικού συστήματος, οι ΜΚ και ΜΓ συνεχίζουν να προσπαθούν να τον επιβάλουν.

Η κα Γρατσία γιατί δεν έχει δώσει τηλέφωνα αρμόδιων για το Γραφείο Τύπου; Η ίδια είναι διευθύντρια και του Γραφείου Τύπου;

Ενημέρωση: Το θέμα των συνεργασιών ποτέ δεν είχε συζητηθεί αναλυτικά στο ΠΣ, εξ ου και η αντίφαση: Σε συζητήσεις με στελέχη η ΜΚ να μιλά για μόνη δυνατή συνεργασία με σκοπό ένα ειδικό δικαστήριο (μετά τις δηλώσεις Δρυμιώτη) και στη συνέχεια να διαψεύδει δημόσια τις δικές της δηλώσεις σε μέλη του Κινήματος», αναφέρουν χαρακτηριστικά κύκλοι του Κινήματος που ήδη βρίσκονται εκτός του κόμματος.

Το Πολιτικό Συμβούλιο καταγγέλλει προσπάθεια… υφαρπαγής της ηγεσίας του κόμματος και ο Αυγερινός… απαγωγή

Η απάντηση του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στα ερωτήματα όσων αποχώρησαν από το εγχείρημα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, στη συγκρότηση των οργάνων και στη λήψη αποφάσεων είχε ενδιαφέρον.

Κι αυτό γιατί μπορεί να μην απάντησε σε κανένα απ’ αυτά, όμως κατήγγειλε «δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του (σ.σ. του κόμματος) και υφαρπαγής της ηγεσίας», η οποία απέτυχε.

{https://www.facebook.com/elpidagiatidimokratia/posts/pfbid03qdReTgpMFovgSvDESkRaCaLVExgAnzrF7b6uN3bNyKR92A4khYAnF6Z1gTNm57al}

Ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε με ειρωνικό τρόπο στα περί προσπάθειας «υφαρπαγής της ηγεσίας»

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!

{https://x.com/AvgerinosMoscow/status/2084684622344974671}

Η απάντηση Γρατσία και οι αιχμές για σελίδες στο Facebook που άλλαξαν όνομα

«Είναι πολύ βαριές δηλώσεις περί «φυτευτών συμβούλων» που δεν συνάδουν με την υποχρέωσης πίστης. Δεν συνάδουν με την πολιτική ηθική», είπε η Μαρία Γρατσία αναφορικά με την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού, τονίζοντας πως δεν έγινε ποτέ καμία διαγραφή.

«Μας έκανε εντύπωση, περιμέναμε να είναι συγκεκριμένος. Η δημόσια κριτική είναι θεμιτή. Το κίνημα είναι συνεπή στις αρχές του. Μείναμε άναυδοι όταν διαβάσαμε τις δηλώσεις του. Ήρθε μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου δεν τέθηκε κάποιο ζήτημα. Δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη κριτική ή τοποθέτηση. Συζητήσαμε την αναδιοργάνωση του γραφείου Τύπου. Δεν γινόταν σωστά η δουλειά. Τι πιο υγιές να είμαστε πιο προετοιμασμένοι; Υπάρχουν προτάσεις για την επικοινωνιακή προώθηση του κινήματος. Αυτό συζητήθηκε 10 μέρες πριν. Θα ανέμενα να ήταν ο πρώτος που θα ήθελε τη διεύρυνση του κινήματος. Το Κίνημα δέχεται επίθεση. Δεν τον διαγράψαμε. Έχουν νόημα οι λέξεις. Πώς διαγράφηκε αφού ήταν «παρών» στη συνεδρίαση;».

Στη συνέχεια η στενή συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού κατήγγειλε πως την επόμενη μέρα της αποχώρησής του, αρκετές ομάδες στο Facebook άλλαξαν το προφίλ τους, ενώ αναφέρθηκε και στη χθεσινή ανακοίνωση όσων έχουν αποχωρήσει από το κόμμα.

«Τη μέρα της ανάρτησής του, λίγο μετά ή την επόμενη μέρα, πάρα πολλές ομάδες που χτίστηκαν στο όνομα της Μαρίας Καρυστιανού, ξαφνικά άλλαξαν συντονισμένα. Τη μία μέρα είχαν όνομα «ομάδα στήριξης της Μαρίας Καρυστιανού» και μετά άλλαξαν το προφίλ τους και υιοθέτησαν την ανάρτηση του κ. Αυγερινού. Δεν αμφισβητείται αυτό. Το γιατί έφυγε, θα περίμενα συγκεκριμένες τοποθετήσεις.

Για το «παράλληλο γραφείο Τύπου» δεν υπήρξε. Όταν υπάρχει τέτοια προσέγγιση και μετά τις κινήσεις που προανέφερα, όταν το προηγούμενο γραφείο Τύπου έστειλαν υπόγεια μηνύματα. Να ρωτηθεί ο κ. Αυγερινός για το αν συμμετείχε σε αυτό… Από πρόσωπα που παραμένουν στο κίνημα. Έχουν τεθεί εκτός κινήματος μετά απ’ αυτά», υπογράμμισε η Μαρία Γρατσία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg1q30lojm1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τρεις νέες αποχωρήσεις σε 13 λεπτά

Σε διάστημα 13 λεπτών σημειώθηκαν χθες τρεις αποχωρήσεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, μέλος της Ομάδας Πολιτισμού, γνωστοποίησε την αποχώρησή της, ευχαριστώντας τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και αποφεύγοντας να αφήσει αιχμές για την ηγεσία του κόμματος. «Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα», ανέφερε στη δήλωσή της. Και τονίζει: «Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στον δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως, και δηλώνω ότι δεν παύω να αγωνίζομαι για αυτό το «όνειρο» που μας συνδέει όλους, και που αναζητά δημοκρατία, ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση».

Παράλληλα, αποχώρησε και ο Τάκης Κοτσόργιος, πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Στη δήλωσή του έκανε λόγο για απομάκρυνση από τις αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν προβλήματα στον τρόπο λήψης αποφάσεων.

{https://www.facebook.com/kotsorgios/posts/pfbid02X9PiB6KCHxKbYmHiBnTmMQFrFAshckJoTAcvDUnidFq7t4xAFWxZz72woFhVpAPvl}

Στη δήλωση του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «αποχωρώ από μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας της δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου . Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές ήττες που δε μετριούνται στις κάλπες αλλά μετριούνται όταν οι ίδιες οι αξίες για τις οποίες γεννήθηκε ένα κίνημα εγκαταλείπονται από αυτούς που είχαν την ευθύνη να τις υπηρετήσουν. Σήμερα αποχωρώ από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» όχι γιατί κουράστηκα. αλλά γιατί διαφώνησα σε ουσιαστικές πολιτικές , γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω να συμμετέχω σε έναν πολιτικό φορέα που, κατά τη δική μου άποψη και εμπειρία, απομακρύνθηκε οριστικά από τις αρχές που διακήρυξε δημόσια μέχρι σήμερα δηλ την δημοκρατία , την διαφάνεια , και την λογοδοσία», καταγγέλλοντας ότι «το κόμμα λειτουργούσε με ανθρώπους ουσιαστικά διορισμένους και όχι εκλεγμένους».

Τέλος την αποχώρησή της ανακοίνωσε και η Μαρία Ιωαννίδου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, χωρίς ωστόσο να διατυπώσει κατηγορίες κατά της ηγεσίας, σημειώνοντας ότι ολοκληρώνεται για την ίδια ένας κύκλος και ευχόμενη επιτυχία στους στόχους του κινήματος. Όπως σημείωσε «Σήμερα ολοκληρώνεται για μένα αυτός ο κύκλος, όμως κρατώ μόνο εκτίμηση για όλους εσάς και εύχομαι ολόψυχα το Κίνημα να πετύχει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε».

Οι αποχωρήσαντες περιγράφουν την ίδια εικόνα

Οι αποχωρήσεις από μόνες τους δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι, από τον Βασίλη Κοκοτσάκη μέχρι τον Θανάση Αυγερινό, τον Ηλία Μιχάλα και τα υπόλοιπα στελέχη που επέλεξαν να αποχωρήσουν, οι αιχμές συγκλίνουν στην ίδια περιγραφή: συγκεντρωτική λειτουργία, απουσία καταστατικού, κλειστός κύκλος λήψης αποφάσεων, παράλληλα κέντρα εξουσίας και διορισμένα αντί για εκλεγμένα όργανα. Όταν άνθρωποι που συμμετείχαν στο εγχείρημα από διαφορετικές θέσεις περιγράφουν με διαφορετικές λέξεις το ίδιο μοντέλο λειτουργίας, το ζήτημα παύει να αφορά προσωπικές διαφωνίες και αποκτά σαφή πολιτική διάσταση.