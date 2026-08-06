«Χαμένη υπόθεση» πιστεύει ότι είναι οι διαρροές προς τα δεξιά.

Στα μέτρα της ΔΕΘ, στην εξάντληση των πολιτικών αντιπάλων του και στο timing της Ελληνικής Προεδρίας ποντάρει πλέον ο Κ. Μητσοτάκης που έχει αποφασίσει να πάει τις εκλογές όσο πιο κοντά στην λήξη της τετραετίας. Ει δυνατόν στις 29 Μαΐου όπως λένε κάποιοι συνεργάτες του. Τσίμα- τσίμα με την έναρξη της Προεδρίας με στόχο να συμπιέσει όσο μπορεί την ψήφο διαμαρτυρίας.

Εχθροί η καθημερινότητα και η... δεξιά

Εχθροί της προσπάθειάς του τα πιθανά νέα κυβερνητικά σκάνδαλα, η κόπωση πολλών υπουργών και κυρίως η καθημερινότητα. Με πρώτο τον πληθωρισμό και την ακριβή στέγη.

Πιο σιωπηλός αλλά εξίσου επικίνδυνος εχθρός θεωρείται ο Αντώνης Σαμαράς. Που ξέρει και το DNA της Ν.Δ. αλλά και τον Κ. Μητσοτάκη που στήριξε με πάθος το 2019 και τώρα αποφεύγει να τον δει ακόμη και σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ακούει μόνο την δική του άποψη

Στη πραγματικότητα ο πρωθυπουργός ποτέ δεν άλλαξε βαθιά μέσα του γνώμη για τον χρόνο των εκλογών. Ακόμη και όταν άκουγε τις εισηγήσεις στενών συνεργατών του για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Και μετρούσε μέσα του τα συν και τα πλην.

Ο ίδιος – σε αντίθεση με την πλειοψηφία των συνεργατών του- αισθάνεται πιο αισιόδοξος.

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Έκοψε τα σενάρια ανασχηματισμού

Υπερβαίνοντας ή παραγνωρίζοντας τα σοβαρά και πολλές φορές αδικαιολόγητα πολιτικά λάθη που έχουν γίνει, τις ατελέσφορες πολιτικές στην ακρίβεια και τον αντίκτυπο των κυβερνητικών σκανδάλων. Και είναι αλήθεια ότι πλέον «ζυμώνεται» όλο και λιγότερο με το περιβάλλον του για την στρατηγική που θα ακολουθήσει.

Και κάπως έτσι έκοψε κάθε συζήτηση για εκλογές αλλά και για ανασχηματισμό στο τελευταίο υπουργικό της σεζόν.

Το «μέτρημα» Μητσοτάκη

Στο δικό του «μέτρημα» ο ίδιος παραμένει το μεγάλο ατού της Ν.Δ. Ίσως αψηφώντας ακόμη και όσους χτυπούν καμπανάκι για σοβαρές απώλειες προς τα δεξιά. Ο Κ. Μητσοτάκης που ποτέ δεν ταυτίστηκε με το δεξιό κομμάτι της παράταξης θεωρεί ότι με την αυστηρή πολιτική που ακολουθεί σε θέματα άμυνας, μετανάστευσης, αλλά και επιβολής του νόμου σε πανεπιστήμια και καταλήψεις έχει κατοχυρώσει ένα μέρος των ψηφοφόρων της Ν.Δ. Και όπως λένε κυβερνητικά στελέχη που συνομιλούν μαζί του το θέμα των δεξιών απωλειών το θεωρεί «χαμένο για χαμένο». Και σε επίπεδο κόμματος έχει αφήσει τον Κ. Κυρανάκη να μαζέψει ή να ανακόψει όσες περισσότερες διαρροές μπορεί προς το κόμμα Σαμαρά.

Το βάρος στο κέντρο και τους νέους

Από εκεί και πέρα ο πρωθυπουργός φαίνεται να ρίχνει το βάρος του στο κέντρο και σε άλλα κοινά που θεωρεί ότι ακολουθούν τον ίδιο και όχι κατ ανάγκην τη Ν.Δ . Ποντάρει πολύ στους 400.000 νέους ψηφοφόρους που θα ψηφίσουν πρώτη φορά στις εκλογές του ΄27. Εξου και το αφορολόγητο μέχρι τα 25 έτη. Εξ ου και το αφορολόγητο των tips που άρχισε να εφαρμόζεται με αναδρομική ισχύ. Επίσης, ποντάρει στην ψήφο των απόδημων εξαργυρώνοντας το δικαίωμα ψήφου από τον τόπο διαμονής τους στο οποίο πρωτοστάτησε η Ν.Δ.

Ποντάρει στους πόντους της ΔΕΘ

Στην ΔΕΘ προσανατολίζεται να δώσει από λίγα σε πολλούς. Ώστε να συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς, δημόσιους υπαλλήλους και αγρότες. Με τους πρώτους και τους τελευταίους να απασχολούν ιδιαίτερα το Μαξίμου μετά το «πάγωμα» στις σχέσεις τους με την κυβέρνηση.

Ελπίζοντας ότι από το ΄27 που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα η Ν.Δ. θα πάρει τα ..πάνω της από το 27-29% που κινείται σήμερα.

Στο στόχαστρο οι «αμίλητοι» υπουργοί

Εκεί που θα είναι αμείλικτος ο πρωθυπουργός είναι στην στάση του απέναντι στους υπουργούς που θα εξακολουθούν να μην υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο. Γι αυτό και η επισήμανση ότι ανασχηματισμός δεν γίνεται εκτός εάν είναι δυσαρεστημένους από κάποιους. Και είναι γεγονός ότι επί επτά χρόνια πλην του Άδ. Γεωργιάδη του Μ. Βορίδη και του Γ. Φλωρίδη ελάχιστες φορές έχουν εκτεθεί άλλοι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης.