Υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, υπεγράφη το μεσημέρι της Τετάρτης (05/08) στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ενώ υπεγράφη επίσης τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

«Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Σήμερα είναι, πιστεύω, μια πολύ σημαντική ημέρα, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για το έργο Great Sea Interconnector. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, αλλά πιστεύω ότι και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Και η είσοδος της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector -μια εταιρεία ειδικού σκοπού που ιδρύθηκε από τον ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του έργου- θεωρώ ότι αποτελεί μια πολύ ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΗΕ, αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πιστεύω όμως ότι το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος και, παράλληλα, το γεγονός αυτό συνοδεύεται από την υπογραφή μιας στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της GSI και της Nexans. Τα τρία μέρη θα συνεργαστούν από την αρχή για να επιταχύνουν την πορεία υλοποίησης του έργου, με πρώτη προτεραιότητα την ολοκλήρωση των ερευνών στον θαλάσσιο πυθμένα.

Ο ΑΔΜΗΕ θεωρώ ότι συνεισφέρει σε αυτό το έργο βαθιά εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικό επίπεδο, γνώση σε βάθος των ηλεκτρικών συστημάτων και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης μεγάλων ενεργειακών διασυνδέσεων, με τη διασύνδεση μεταξύ Αθήνας και Κρήτης να αποτελεί ένα παράδειγμα ιδιαίτερα σύνθετου έργου που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Και φυσικά, εσείς συνεισφέρετε διεθνή εμπειρία σε παρόμοια έργα και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση σε στρατηγικές υποδομές.

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Συνδυάζοντας αυτά τα αλληλοσυμπληρούμενα πλεονεκτήματα, οι δύο εταίροι δημιουργούν μια κατά πολύ ισχυρότερη και πολύ πιο αξιόπιστη πλατφόρμα για την κατασκευή και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αφορά, φυσικά, την εταιρεία ειδικού σκοπού του έργου που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της διασύνδεσης.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο ΑΔΜΗΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος και αποτελεί κεντρικό εταίρο σε αυτό το έργο, ενώ η συμμετοχή σας ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, οδηγεί σε καλύτερη κατανομή του ρίσκου και ενισχύει την δυνατότητα υλοποίησης. Διερευνούσαμε αυτή το ενδεχόμενο τους τελευταίους μήνες και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που καταφέραμε να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή βάση του έργου.

Ασφαλώς, αυτό για εμάς είναι τόσο ένα στρατηγικό έργο όσο και ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την ενεργειακή δομή και τη σταθερότητα ολόκληρου του δικτύου στην περιοχή μας. Θα συμβάλλει ουσιαστικά στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και τη σύνδεση της χώρας με ολόκληρο το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα. Και φυσικά, θα διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ΑΠΕ και θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελλάδα αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να προσελκύσει σοβαρούς, μακροπρόθεσμους διεθνείς επενδυτές για έργα στρατηγικής σημασίας. Θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι καταφέραμε να προσελκύσουμε έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι τον μεγαλύτερο επενδυτή από την Ευρώπη στον τομέα των υποδομών και πιστεύω επίσης ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να υποστηρίξουμε την ισχυρή στρατηγική συμμετοχή, τις διεθνείς επενδύσεις, την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και τον σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων και κινδύνων.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να συγχαρώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, και ανυπομονούμε να αναλάβουμε όλες τις πρωτοβουλίες ώστε το έργο να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Και πάλι, καλώς ήρθατε», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρχή-ορόσημο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου ευχαρίστησε τις εταιρείες και τους εμπλεκόμενους φορείς για την επαγγελματική τους δέσμευση.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του προέδρου Μακρόν εδώ, δώσατε τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες. Συναντηθήκαμε με τον Τιερί και θεωρώ ότι οι εταιρείες κατάφεραν να συνάψουν αυτή τη συμφωνία σε χρόνο ρεκόρ. Και όπως είπαν όλοι, αυτή είναι η αρχή. Πρόκειται για μια αρχή που αποτελεί ορόσημο για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.

Ο Thierry Déau, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Meridiam δήλωσε: Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ, αγαπητοί υπουργοί. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ για να υπογράψω αυτή τη συμφωνία. Πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη στρατηγική σημασία για την Ευρώπη, το οποίο έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Και πρέπει να πω ότι ο πρόεδρός μου υποστηρίζει θερμά αυτό το έργο και μάλιστα μου τηλεφωνεί καθημερινά γι' αυτό.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεισφέρουμε, φυσικά, την κεφαλαιακή δύναμή μας, τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ που διαχειριζόμαστε, με την έμφαση που δίνουμε στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές. Έχουμε συμμετάσχει στα περισσότερα διευρωπαϊκά δίκτυα, είτε πρόκειται για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας είτε για δίκτυα μεταφορών και άλλων τομέων, ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά σε πολιτικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την κατασκευή υποδομών ώστε η Ευρώπη να γίνει πιο ανθεκτική.

Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί με τους συναδέλφους μου από τη Nexans. Και βρισκόμαστε εδώ για να εργαστούμε και να φέρουμε αποτελέσματα».

Ευχαριστίες εξέφρασε επίσης ο Pascal Radue, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Nexans επισημαίνοντας: «Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ και κύριοι υπουργοί. Εκ μέρους της Nexans, θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που βλέπουμε σήμερα τις υπογραφές γι' αυτό το έργο, το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για το έργο. Θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί στην πράξη. Ωστόσο, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι θεωρώ ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που, τελικά, ως μέλη του"Team France", θα μπορέσουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία με την τεχνολογία μας στην Ελλάδα και την ευρύτερη Ευρώπη»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για την υποστήριξη που παρείχε σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια για το έργο αυτό, όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Meridian για την εμπιστοσύνη που δείχνει προς τον ΑΔΜΗΕ. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, και σήμερα, με τη νέα μετοχική δομή, θεωρώ ότι δηλώνουμε σε όλους ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο πρόκειται να προχωρήσει. Ήταν το δεύτερο σημαντικότερο έργο, όπως ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρισκόμαστε εδώ για να εργαστούμε, να εργαστούμε σκληρά και να επιτύχουμε και πάλι καλά αποτελέσματα, όπως και στο παρελθόν, όλοι μαζί.

ΠΑΣΟΚ: Απαιτούμε εκ νέου από την Κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Την παρουσίαση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI) ζητάει το ΠΑΣΟΚ, με κοινή δήλωση του Δημήτρη Μάντζου και του Φραγκίσκου Παρασύρη.

Η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζει το έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Μάντζος και Παρασύρης υποστηρίζουν παρά την ισχυρή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και στήριξη, το έργο έχει καθυστερήσει σημαντικά, ενώ τονίζει ότι απαιτείται πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις, ώστε να προχωρήσει η υλοποίησή του.

Αναλυτικά η δήλωση ΠΑΣΟΚ

«Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (GSI) αποτελεί τμήμα του ενεργειακού σχεδιασμού, που κατέστρωσε μετά το 2009 η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου, το οποίο το 2013 εντάχθηκε στα χρηματοδοτούμενα ευρωπαικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ το 2014, με εισήγηση του τότε υπουργού ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, εντάχθηκε στις εθνικές στρατηγικές επενδύσεις.

Παρά το γεγονός ότι ,σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της ΕΕ, το τμήμα Ελλάδα - Κύπρος έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021, μετά από συνεχείς αναθεωρήσεις λόγω ευθυνών των επόμενων διαδοχικών κυβερνήσεων, το έργο έχει σήμερα άγνωστο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με προφανείς σοβαρές συνέπειες για τη χώρα και την ενεργειακή της ασφάλεια.

Το έργο έχει λάβει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που έχει ποτέ εξασφαλιστεί για ανάλογο έργο, καθώς και την πλήρη γεωπολιτική στήριξη της Ευρωπαικής Επιτροπής έναντι τρίτων παραγόντων, όπως προκύπτει από απάντηση του αρμοδίου Επιτρόπου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη.

Μετά την αναστολή των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου λόγω των παράνομων αντιδράσεων της Τουρκίας τον Ιούλιο 2022, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός και το ΠΑΣΟΚ υπήρξε το μοναδικό πολιτικό κόμμα που έθετε σταθερά και επίμονα το ζήτημα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την προώθηση του έργου, η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική βούληση της Αθήνας και την αποφασιστικότητα στην ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απέναντι στις ανεδαφικές διεκδικήσεις της Άγκυρας που αντιβαίνουν ευθέως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Για τον λόγο αυτό, απαιτούμε εκ νέου από την Κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου κρίσιμου τόσο από ενεργειακής όσο και -κυρίως- από γεωπολιτικής σκοπιάς».