Η νέα σκληρή επίθεση Αυγερινού στην Καρυστιανού.

Νέα επίθεση του Θανάση Αυγερινού στην Μαρία Καρυστιανού. Λίγες ώρες μετά την κοινή ανακοίνωση των «22» πρώην στελεχών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ο Θανάσης Αυγερινός την… πυροβολεί εκ νέου σημειώνοντας:

«Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της «Ελπίδας», η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει… ».

{https://x.com/AvgerinosMoscow/status/2085001020313100620}