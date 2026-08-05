«Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από άλλα κόμματα στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιους ρόλους εκεί πέρα που κανείς δεν τους ξέρει», σημείωσε ο Αθανάσιος Παπανικολάου.

«Επιβεβαιώνομαι σε αυτά που είχα διαπιστώσει», δήλωσε ο Αθανάσιος Παπανικολάου σχολιάζοντας τις τελευταίες μαζικές αποχωρήσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο πτέραρχος ε.α., ο οποίος είχε αποσύρει τη στήριξή του στο εγχείρημα τον περασμένο Ιούνιο, μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη, τόνισε στον ΣΚΑΪ: «Ευτυχώς το διαπίστωσα νωρίς και δεν είναι αυτός ένας χώρος με τον οποίο μπορούσα εγώ να ασχοληθώ. Με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούσε το σύστημα. Δεν έχουμε δει τίποτα», ανέφερε μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ». Σε ερώτηση για το αν παρατηρεί φαινόμενα συγκεντρωτισμού, απάντησε: «Σαφώς, το είχα δηλώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από άλλα κόμματα στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιους ρόλους εκεί πέρα που κανείς δεν τους ξέρει».

Στη συνέχεια υπογράμμισε: «Το είχα διαπιστώσει νωρίς. Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, που είχα τη διάθεση να βοηθήσω, είδα ότι δεν υπήρχε η διάθεση να ακολουθήσουν ή να συζητήσουν κάποιοι άνθρωποι, για να ληφθούν κάποιες αποφάσεις για το τι θα γίνει με το πρόγραμμα. Εξάλλου, πρόγραμμα δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς. Επιβεβαιώθηκα στην εκτίμησή μου. Επειδή δεν είχα καμία διάθεση να ασχοληθώ με τα οργανωτικά, ούτε να είμαι υποψήφιος, παρά μόνο να βοηθήσω σε αυτό το κίνημα, όπως το έλεγαν, αλλά δεν μπορεί να είναι με αυτή τη μορφή, αποφάσισα να φύγω. Δεν το μετανιώνω».

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