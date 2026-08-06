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Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, με πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης της Γραμμενίτσας.

Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Αμέσως μετά το περιστατικό εκδηλώθηκαν πυρκαγιές εντός των εγκαταστάσεων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τις εστίες υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς σε άλλα τμήματα του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης.

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, με πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου.

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Οι εικόνες είναι απόκοσμες και οι λάμψεις που έχουν προκληθεί γίνονται ορατές ακόμη και από απόσταση τριάντα χιλιομέτρων.

Πληροφορίες από κατοίκους κάνουν λόγο για εκρήξεις.