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Οι φωτιές ξέσπασαν σε αγροτοδασικές εκτάσεις.

Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Άρτα το μεσημέρι της Πέμπτης (02/07) στην περιοχή της Στρογγυλής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ειδοποίηση για τη φωτιά έγινε στις 13:55. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με 39 πυροσβέστες, 21 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, δίχως να απειλούνται σπίτια ή άλλες υποδομές.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072673756472897704}

Λίγο μετά της 16:00 ήχησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112», που καλούσε τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων της περιφερειακής ενότητας Άρτας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

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Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Πέμπτης.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072707844474859626}

Το μέτωπο της φωτιάς είναι οριοθετημένο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τεθεί σε πλήρη έλεγχο.