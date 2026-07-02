Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στον Πύργο για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, που μεταφέρει το patris, έπειτα από ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε φωτιά, με τους πυκνούς καπνούς να τυλίγουν γρήγορα το οίκημα και τους κοινόχρηστους χώρους, αναγκάζοντας τους ενοίκους να εκκενώσουν αμέσως την πολυκατοικία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καταφέρνοντας να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο. Λόγω των καπνών, μια μητέρα με το παιδί της ένιωσαν αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για εξετάσεις.

Σημειώνεται πως ως πιθανότερη αιτία της πυρκαγιάς εξετάζεται βλάβη σε κλιματιστικό, με το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής να διενεργεί την επίσημη έρευνα.

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