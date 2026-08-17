Η Σαλαμίνα μετρά τις πληγές της μετά την καταστροφική φωτιά.

Δύσκολη είναι η επόμενη ημέρα στη Σαλαμίνα, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές.

Η εικόνα το πρωί της Δευτέρας είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στα Περιστέρια αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις. Στα Σελήνια, η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο.

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Δύο νεκροί - 3 σοβαρά τραυματισμένοι

Ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς ανέρχεται σε δύο νεκρούς, ενώ αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, τρεις από τους οκτώ εγκαυματίες είναι σε λίγο πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύουν.

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Η φωτιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε σπίτια, οχήματα και περιουσίες, ενώ κάηκαν μεγάλες εκτάσεις πευκοδάσους και άλλες δασικές εκτάσεις.

Η πύρινη λαίλαπα έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να οργανωθεί μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τη θάλασσα.

Συνολικά, 593 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες με τη συνδρομή πλωτών του Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές.

Η πρώτη φωτιά στα Περιστέρια φέρεται να ξεκίνησε από οικόπεδο κοντά στην οδό Ανδρομάχης, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο νησί, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στις διάσπαρτες εστίες και στις πιθανές αναζωπυρώσεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα βρίσκονται σε ετοιμότητα να συνδράμουν, εφόσον χρειαστεί.

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