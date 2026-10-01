Ο Μπεν Άφλεκ χρησιμοποίησε το ΑΙ «για πολλά πράγματα» στο «Animals» του Νetflix, αλλά δεν θα μας αποκαλύψει σε ποια.

Ο Μπεν Άφλεκ χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη «για πολλά πράγματα» στο επερχόμενο θρίλερ του Netflix, Animals, όπως αποκάλυψε ο ίδιος την Τετάρτη στο Bloomberg Screentime 2026.

Ωστόσο, δεν θα μας αποκαλύψει σε ποιες πτυχές της ταινίας του, έκανε χρήση του ΑΙ.

«Χρησιμοποίησα [AI] για πολλά πράγματα σε εκείνη την ταινία. Διστάζω λίγο να επισημάνω τα σημεία — ή ακόμα και να μιλήσω γι' αυτό — γιατί στη δουλειά μου προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας, σωστά;», είπε στον δημοσιογράφο του Bloomberg, Λούκας Σο. «Είναι κάπως σαν να πηγαίνεις σε ένα μαγικό σόου και ο μάγος να βγει και να πει, 'Πριν ξεκινήσω, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει άλλο ένα κουνέλι εδώ κάτω.' Σου το καταστρέφει, έτσι δεν είναι;», εξηγεί ο ηθοποιός και στη συνέχεια παραδέχεται: «Αλλά ναι, το χρησιμοποιήσαμε, και στην πραγματικότητα, πίστευα ότι ήταν ένα καλό παράδειγμα - του πώς να κάνουμε ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης - γιατί είναι μια πολύ ανθρώπινη ταινία».

Αυτή τη στιγμή, ο Μπεν Άφλεκ και το Netflix είναι πολύ κοντά όταν πρόκειται για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Άφλεκ πούλησε την InterPositive, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που είχε δημιουργήσει, στον streamer για σχεδόν 600 εκατομμύρια δολάρια, ενώ παρέμεινε σε αυτή ως σύμβουλος, οπότε είναι πολύ πιο αισιόδοξος για το ΑΙ στην κινηματογραφική βιομηχανία και επίσης πολύ πιο ενημερωμένος.

«Μόλις ένας σκηνοθέτης περάσει χρόνο με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και αποκτήσει "μια αίσθηση ελέγχου" πάνω σε αυτά, η τεχνολογία απομακρύνεται από αυτό το ασαφές, αφηρημένο, τρομακτικό ξένο — ‘Θα μας σκοτώσει όλους,’ και όλη αυτή τη προπαγάνδα — και στην πραγματικότητα βλέπουν τι είναι και όλοι ηρεμούν», ανέφερε ο Άφλεκ, υπερασπιζόμενος τη νέα τεχνολογία.

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«Είναι μια άλλη μορφή υπολογιστικής… μια τεχνολογική πρόοδος που πραγματικά συμβαδίζει με τις μακροχρόνιες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν γίνει στον τομέα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης», συνέχισε. Ο Άφλεκ πρόσθεσε ακόμα, ότι δεν πιστεύει πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει ποτέ να δώσει τη δυνατότητα σε έναν σκηνοθέτη να «πληκτρολογήσει [μια ιδέα] και να φτιάξει μια ταινία που οι άνθρωποι θα θέλουν να δουν».

{https://youtu.be/mlBfQJ8oxB0?si=L3zJ1gsjYfAVRQoB}



Στο Animals, εκτός από τον Άφλεκ - στην σκηνοθεσία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο - συμμετέχουν ακόμα οι: Τζίλιαν Άντερσον, Κέρι Ουάσινγκτον, Ρέι Φίσερ, κ.ά.

Το Animals του Μπεν Άφλεκ κυκλοφορεί στο Netflix στις 9 Οκτωβρίου και στη σύνοψη της ταινίας αναφέρεται: Όταν ο γιος τους πέφτει θύμα απαγωγής, ένας υποψήφιος δήμαρχος του L.A. κι η γυναίκα του αγωνίζονται να βρουν τα λύτρα και κάνουν επιλογές που απειλούν τον κόσμο τους.