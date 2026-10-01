Μετά από 77 χρόνια η Κηφισιά αλλάζει πολιούχο και ημερομηνία με κλειστά σχολεία λόγω αργίας.

Ο φετινός Οκτώβριος είναι διαφορετικός για τους μαθητές του Δήμου Κηφισιάς καθώς φέρνει μαζί του μια νέα αργία με κλειστά σχολεία που λόγω των ημερολογιακών τερτιπιών δημιουργεί ένα απρόσμενο τριήμερο για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Ειδικότερα, τριήμερο θα απολαύσουν οι μαθητές στον Δήμο Κηφισιάς, καθώς για πρώτη φορά από φέτος όλα τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Η 26η Οκτωβρίου καθιερώθηκε από τον περασμένο Ιούλιο επίσημα ως νέα τοπική αργία για τον Δήμο Κηφισιάς, καθώς είναι η ημέρα εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, νέου πολιούχου της πόλης.

Η αλλαγή προβλέπεται σε πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14 Ιουλίου 2026. Με τη νέα ρύθμιση καταργείται η τοπική αργία της 6ης Αυγούστου, ημέρα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που είχε καθιερωθεί στην Κηφισιά με Βασιλικό Διάταγμα στις 28 Φεβρουαρίου 1949. Με αυτό τον τρόπο έπειτα από 77 χρόνια, αλλαξε και επίσημα η ημέρα της τοπικής αργίας στην Κηφισιά, με τον Άγιο Δημήτριο να αποτελεί πλέον τον πολιούχο της πόλης.

Τριήμερο για τους μαθητές με κλειστά σχολεία

Καθώς η 26η Οκτωβρίου πέφτει Δευτέρα, τα σχολεία του Δήμου Κηφισιάς θα παραμείνουν κλειστά και οι μαθητές θα έχουν ένα επιπλέον τριήμερο, από το Σάββατο 24 έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Σημειωτέον κλειστές θα μείνουν και οι λοιπές εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές.

Κλειστά σχολεία την 26η Οκτωβρίου: Η ανακοίνωση του Δήμου Κηφισιάς για τον νέο πολιούχο

Με τη δημοσίευση της 14ης Ιουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 111/2026) «Καθιέρωση της 26ης Οκτωβρίου ως ημέρας αργίας για τον Δήμο Κηφισιά Νομού Αττικής» ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία αλλαγής του Πολιούχου Αγίου της πόλης της Κηφισιάς, επιλύοντας μια θεσμική εκκρεμότητα δεκαετιών, η οποία δημιουργούσε σύγχυση στην εκκλησιαστική, διοικητική και εμπορική ζωή της πόλης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 42 Προεδρικό Διάταγμα που υπογράφουν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, η 26η Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, πολιούχου του Δήμου Κηφισιάς, καθιερώνεται και επίσημα ως ημέρα αργίας για τον Δήμο Κηφισιάς Νομού Αττικής, καταργώντας την 6η Αυγούστου, ημέρα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που είχε καθιερωθεί ως τοπική αργία με βασιλικό Διάταγμα από τις 28 Φεβρουαρίου του 1949.

Η διαδικασία για την Καθιέρωση της 26ης Οκτωβρίου ως ημέρας αργίας για τον Δήμο Κηφισιά Νομού Αττικής, είχε αρχίσει ήδη από το 2012 και επαναβεβαιώθηκε με διαδοχικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, με τελευταία την ομόφωνη υπ’ αριθμ. 229/2024 απόφαση, με την οποία επικαιροποιήθηκε η σχετική βούληση του δήμου, προκειμένου να επανεκκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.

Δείτε ΕΔΩ το προεδρικό διάταγμα