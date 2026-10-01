Τι προβλέπει η διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν μηνύσεις για πράξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Αλλαγή στο καθεστώς της αυτόφωρης διαδικασίας για τους εκπαιδευτικούς δρομολογεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, με διάταξη που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και θα αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης συγκεκριμένων ποινικών υποθέσεων που προκύπτουν μέσα στα σχολεία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εκπαιδευτικοί που βρίσκονται αντιμέτωποι με πλημμελήματα τα οποία συνδέονται αποκλειστικά με την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων δεν θα οδηγούνται στη διαδικασία του αυτοφώρου. Η αλλαγή αφορά περιπτώσεις που σχετίζονται με διοικητικές αποφάσεις, τη λειτουργία του σχολείου ή το εκπαιδευτικό έργο. Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία που έχει επιβεβαιωθεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και έρχεται μετά και από σχετικό αίτημα της Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Τι αλλάζει για τους εκπαιδευτικούς

Το βασικό στοιχείο της προτεινόμενης ρύθμισης είναι ότι η υποβολή μήνυσης δεν θα οδηγεί αυτομάτως στην άμεση σύλληψη του εκπαιδευτικού μέσα στον χώρο του σχολείου, στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο νέο πλαίσιο. Η υπόθεση θα εξακολουθεί να εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, όμως αντί της αυτόφωρης διαδικασίας θα ακολουθείται η τακτική δικαστική οδός. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αποφευχθούν περιστατικά κατά τα οποία εκπαιδευτικοί συλλαμβάνονται μέσα στις σχολικές αίθουσες, παρουσία μαθητών και συναδέλφων, για διαφορές ή καταγγελίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

Δεν καταργείται η ποινική διερεύνηση

Μηνύσεις και καταγγελίες θα συνεχίσουν να εξετάζονται από εισαγγελικές και δικαστικές αρχές. Εφόσον προκύπτουν στοιχεία που δικαιολογούν την ποινική διερεύνηση μιας υπόθεσης, αυτή θα συνεχίζεται κανονικά. Η διαφοροποίηση αφορά αποκλειστικά τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο θα κινηθεί η διαδικασία. Αντί της άμεσης σύλληψης και της κατεπείγουσας εκδίκασης στο πλαίσιο του αυτοφώρου, η υπόθεση θα παραπέμπεται στην τακτική δικαστική διαδικασία. Η αλλαγή αποτελεί ένα από τα ζητήματα που είχαν τεθεί από την Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι μια σύλληψη μέσα στο σχολείο δεν αφορά μόνο τον εκπαιδευτικό, αλλά πραγματοποιείται σε έναν χώρο όπου βρίσκονται μαθητές, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον ένταση στη σχολική κοινότητα.

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Η προωθούμενη ρύθμιση δεν καταργεί την ευθύνη των εκπαιδευτικών ούτε εμποδίζει την απονομή της Δικαιοσύνης. Αλλάζει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρώτο και πιο άμεσο στάδιο της διαδικασίας, ώστε για τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές υποθέσεις να μην οδηγούνται οι εκπαιδευτικοί σε σύλληψη μέσα στο σχολείο και η υπόθεση να εξετάζεται μέσω της τακτικής δικαστικής οδού.