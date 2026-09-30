Σε βάρος του 26χρονου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από τις σερβικές αρχές.

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο, υπήκοο Σερβίας, πέρασαν στελέχη του «ελληνικού FBI» στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τετάρτης (30/09).

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα. Παράλληλα, προσήχθησαν άλλα τρία άτομα.

Ο 26χρονος Σέρβος φέρεται να είχε εισέλθει στην Ελλάδα το Σάββατο (26/09). Η ΕΛ.ΑΣ. είχε ενημερωθεί για την παρουσία του στη χώρα μας, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι συνδέεται με ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια, πιθανόν ανθρωποκτονία.

Σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για υπόθεση ληστείας, με το όνομά του να έχει συνδεθεί από τις σερβικές αρχές και με άλλες εγκληματικές πράξεις.