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Μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις.

Στην εξάρθρωση συμμορίας, τα μέλη της οποίας άρπαζαν με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από περαστικούς στις περιοχές της Κηφισιάς και του Αμαρουσίου προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ της Τετάρτης (23/09), περιπολούντες αστυνομικοί στην Κηφισιά εντόπισαν 2 νεαρούς αλλοδαπούς, ηλικίας 17 και 19 ετών, τους οποίους έκριναν υπόπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Αρνούμενοι τον έλεγχο, οδηγήθηκαν στο ΑΤ και κατά τη διάρκεια της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι οι δύο νεαροί προχωρούσαν συστηματικά στην αφαίρεση αλυσίδων λαιμού, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε κατ΄εξακολούθηση ληστείες και για απείθεια, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένα άτομο, το οποίο και αναζητείται.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις ληστειών.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.