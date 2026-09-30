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Δεν καταγράφηκαν υπερπτήσεις ελληνικού εδάφους, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

Συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν την Τετάρτη (30/09) στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε ένας σχηματισμός δύο τουρκικών F-16, καθώς και πέντε μεμονωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων ένα ATR-72 και τέσσερα UAV.

Από τα συνολικά επτά αεροσκάφη, δύο F-16 ήταν οπλισμένα.

Επτά παραβάσεις και έξι παραβιάσεις

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους καταγράφηκαν συνολικά 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, εκ των οποίων μία από τα F-16, μία από το ATR-72 και πέντε από τα UAV.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 6 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Από αυτές, μία αποδίδεται στα F-16, τέσσερις στο ATR-72 και μία στα UAV.

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Οι δραστηριότητες των τουρκικών αεροσκαφών καταγράφηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Δεν καταγράφηκαν υπερπτήσεις ελληνικού εδάφους, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

Tα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.