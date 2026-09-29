Ένα προκλητικό βίντεο του Defence Turk υποσκάπτει νέα ένταση στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας.
Το τουρκικό αμυντικό δίκτυο Defence Turk δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ πλάνα από το σύστημα αεράμυνας Siper.
Στο βίντεο, όπου προβάλλονται οι εκπαιδεύσεις στα εξαρτήματα Çelik Kubbe και οι προσομοιωτές εκπαίδευσης που βρίσκονται στην Konya, απεικονίζεται η αναχαίτιση και κατάρρευση ελληνικού μαχητικού Mirage 2000-5.
Σκοπός του βίντεο είναι η επίδειξη των δυνατοτήτων του τουρκικού συστήματος αεράμυνας μέσης εμβέλειας Hisar-O, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου «Ατσάλινος Θόλος» της Τουρκίας.
Ωστόσο, η κίνηση αυτή θεωρείται νέα πρόκληση που ενδέχεται να αποτελεί απάντηση στην αππόφαση της Ελλάδας τον Μάιο για τη μόνιμη μεταστάθμευση ζεύγους μαχητικών Mirage 2000-5 στην Κάρπαθο.
{https://x.com/Defence_Turk/status/2104839441793655248}