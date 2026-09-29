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Σκοπός του βίντεο είναι η επίδειξη των δυνατοτήτων του τουρκικού συστήματος αεράμυνας μέσης εμβέλειας Hisar-O, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου «Ατσάλινος Θόλος» της Τουρκίας.

Ένα προκλητικό βίντεο του Defence Turk υποσκάπτει νέα ένταση στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας.

Το τουρκικό αμυντικό δίκτυο Defence Turk δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ πλάνα από το σύστημα αεράμυνας Siper.

Στο βίντεο, όπου προβάλλονται οι εκπαιδεύσεις στα εξαρτήματα Çelik Kubbe και οι προσομοιωτές εκπαίδευσης που βρίσκονται στην Konya, απεικονίζεται η αναχαίτιση και κατάρρευση ελληνικού μαχητικού Mirage 2000-5.

Σκοπός του βίντεο είναι η επίδειξη των δυνατοτήτων του τουρκικού συστήματος αεράμυνας μέσης εμβέλειας Hisar-O, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου «Ατσάλινος Θόλος» της Τουρκίας.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή θεωρείται νέα πρόκληση που ενδέχεται να αποτελεί απάντηση στην αππόφαση της Ελλάδας τον Μάιο για τη μόνιμη μεταστάθμευση ζεύγους μαχητικών Mirage 2000-5 στην Κάρπαθο.

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{https://x.com/Defence_Turk/status/2104839441793655248}