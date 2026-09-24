«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά σύμμαχος στο ΝΑΤΟ» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πολλές ειδήσεις έβγαλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη και συγεκριμένα από το «Σπίτι της Τουρκίας».

Για την χώρα μας σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανέφερε ότι «η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ». Και συνέχισε: «Οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας».

{https://x.com/anadoluagency/status/2103139197657739433}

Ο πρόεδρος της Τουρκίας ήταν ξεκάθαρος προς τον κ. Μητσοτάκη στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θα πρέπει η κυβέρνηση να χρησιμοοποιεί τα ελληνοτουρκικά για ιδίον όφελος ενόψει των εκλογών.

Σύμφωνα με το Anadolu ο Ερντογάν είπε επίσης ότι «η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για την εσωτερική πολιτική σκηνή της Ελλάδας, τις εκλογές ή τις αλλαγές στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Η ανησυχία μας είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/anadoluagency/status/2103138723634294931}

Θέλουμε το 2027 να είναι έτος αναφοράς για τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στις συναντήσεις του με κορυφαίες αμερικανικές επιχειρηματικές ομάδες και ομάδες προβληματισμού. «Σε αυτές τις συναντήσεις, παρουσίασα επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες στη χώρα μας. Σήμερα, συμμετείχα επίσης σε ένα πρόγραμμα που διοργανώθηκε με τη συμμετοχή της τουρκοαμερικανικής μουσουλμανικής κοινότητας, αγκαλιάζοντας τους φίλους και αδελφούς μας. Όπως γνωρίζετε, το επόμενο έτος σηματοδοτεί την 100ή επέτειο από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας. Στόχος μας είναι να τιμήσουμε αυτή τη σημαντική ιστορική στιγμή μεταξύ των δύο χωρών με τον κατάλληλο τρόπο. Γνωρίζουμε ότι ο κ. Τραμπ συμμερίζεται παρόμοιες απόψεις με εμάς και θέλουμε να κάνουμε το 2027 ένα έτος ορόσημο για τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις. Έχοντας αυτές τις σκέψεις κατά νου, ελπίζω ότι η επίσκεψή μας θα είναι καρποφόρα».