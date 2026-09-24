Περιγράφει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από «διάσημο φίλο» της πρώην συντρόφου του.

Ο Άντι Κάρολ, πρώην διεθνής επιθετικός της Νιούκασλ και τη Λίβερπουλ, αποκάλυψε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση το 2021, από έναν «διάσημο φίλο» της πρώην συντρόφου του, τον οποίο δεν κατονομάζει.

Ο 37χρονος- που πλέον είναι παίκτης και συνιδιοκτήτης της Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ της National League South- αποκάλυψε τη σεξουαλική επίθεση στην αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Owning It», η οποία κυκλοφόρησε την Πέμπτη (24/9).

Τι γράφει ο Κάρολ για τη σεξουαλική επίθεση

Στο βιβλίο, ο Κάρολ περιγράφει ότι δέχθηκε την επίθεση ένα βράδυ έπειτα από ματς με τη Νιούκασλ Γιουνάιτεντ. Περιέγραψε ότι ένας «διάσημος φίλος» της πρώην συντρόφου αυτοπροσκλήθηκε στο σπίτι του για να παρακολουθήσουν αγώνα πυγμαχίας και να διανυκτερεύσει εκεί, αλλά ο Κάρολ πάντα ένιωθε ότι «κάτι περίεργο συνέβαινε με αυτόν».

Ο ποδοσφαιριστής έπεσε νωρίς για ύπνο, επειδή ένιωθε άβολα και θυμάται ότι ζαλιζόταν έπειτα από λίγα ποτά. Στη συνέχεια περιγράφει ότι ξύπνησε ενώ ο επισκέπτης προσπαθούσε να του κάνει στοματικό σεξ, κάτω από τα σκεπάσματα.

Ο Κάρολ περιγράφει ότι τον πέταξε έξω από το σπίτι και «τον χτύπησα όσο πιο δυνατά μπορούσα» όταν ο άνδρας προσπάθησε να ξαναμπεί, ρίχνοντάς τον αναίσθητο. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και «έκλαιγε στα χέρια της νταντάς των παιδιών του».

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Ο άνδρας αρνήθηκε τις καταγγελίες, αλλά σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σεξουαλικό αδίκημα. Ο ποδοσφαιριστής κατέθεσε στο δικαστήριο, μια διαδικασία που περιγράφει ως «ταπεινωτική, ντροπιαστική και απόλυτα φριχτή». Το δικαστήριο καταδίκασε σε τριετή φυλάκιση τον άνδρα, ο οποίος μπήκε στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών και του απαγορεύτηκε η είσοδος στο χωριό όπου ζούσε ο Κάρολ.

«Το τραύμα δεν έχει φύγει»

«Αυτό που συνέβη επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής μου. Το σκεφτόμουν κάθε ημέρα, κάτι που έκανε δύσκολο το να συγκεντρωθώ σε οτιδήποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένου του ποδοσφαίρου… το τραύμα από αυτό που μου συνέβη δεν έχει φύγει», γράφει στην αυτοβιογραφία του ο 37χρονος.

Ο Άντι Κάρολ φόρεσε τη φανέλα εννέα συλλόγων στις δύο δεκαετίες της επαγγελματικής καριέρας του. Ξεκίνησε ως έφηβος στη Νιούκασλ Γιουνάιτεντ, προτού γίνει ο πιο ακριβός Βρετανός ποδοσφαιριστής στην ιστορία το 2011, όταν πήρε μεταγραφή στη Λίβερπουλ έναντι 35 εκατομμυρίων λιρών. Το 2013 εντάχθηκε στη Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ, ενώ φόρεσε εννιά φορές τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας, την περίοδο 2010-2012.

Πηγή: Athletic