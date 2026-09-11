Ο σύλλογος της Premier League διαβεβαίωσε πως ο ποδοσφαιριστής δεν τραυματίστηκε.

Όλη την τύχη με το μέρος του είχε ποδοσφαιριστής της Χαλ Σίτι, όταν τούμπαρε το αυτοκίνητό του κοντά στο προπονητήριο του συλλόγου της Premier League.

To Land Rover Defender που οδηγούσε ο Σόρμπα Τόμας τούμπαρε στο Κότιγχαμ, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν. Η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Χαλ Σίτι εξέφρασε «ανακούφιση» για το γεγονός ότι ο 27χρονος ποδοσφαιριστής- που απέκτησε αυτό τον μήνα από τη Στόουκ Σίτι- δεν τραυματίστηκε στο τροχαίο ατύχημα, που συνέβη το πρωί της Παρασκευής.

«Ο σύλλογος έχει γνώση των φωτογραφιών του αυτοκινήτου του Σόρμπα που κυκλοφορούν στα social media και μπορεί να διαβεβαιώσει τους φιλάθλους ότι δεν υπέστη τραυματισμούς και πως βγήκε από το όχημά του άθικτος», συμπληρώνει η ανακοίνωση της Χαλ Σίτι.

{https://www.youtube.com/watch?v=0R1YlTOhQCo}

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Πηγή: BBC