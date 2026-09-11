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Έφυγε από τη ζωή ο 32χρονος αδερφός τους, Μανούσος.

Μία δυσάρεστη είδηση κάνει το γύρω του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, καθώς έγινε γνωστό ότι πέθανε ο 32χρονος αδερφός της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 32χρονος κατέρρευσε το μεσημέρι της Παρασκευής, την ώρα που παραλάμβανε την παραγγελία του.

Ο διανομέας κάλεσε το ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ο 32χρονος Μανούσος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το ιατρικό προσωπικό, ωστόσο ο νεαρός άνδρας είχε φύγει από τη ζωή.

Τα αίτια του θανάτου του θα διευκολυνθεί έπειτα από την νεκροψία και νεκροτομή του νεαρού.