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Συγκινεί η ηθοποιός με την ανάρτησή της.

Δύσκολες ώρες βιώνει η Πηνελόπη Πλάκα, καθώς πρόσφατα έφυγε από τη ζωή ο πατέρα της. η ηθοποιός, αποκάλυψε τη δυσάρεστη είδηση μέσω ανάρτησής της στα social media, προκαλώντας συγκίνηση με τον αποχαιρετισμό της.

Όπως φαίνεται, ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, την Πέμπτη 27 Αυγούστου, ενώ νωρίτερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, είχαν γιορτάσει μαζί για τελευταία φορά τα γενέθλιά του.

Η ηθοποιός, το μεσημέρι της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους την δυσάρεστη είδηση, προχωρώντας σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση.

Η Πηνελόπη Πλάκα, μοιράστηκε κοινές φωτογραφίες με τον πατέρα της από τα παιδικά της χρόνια, και στο συνοδευτικό κείμενο πρόσθεσε χαρακτηριστικά:

«Η γιαγιά, ο παππούς κι εσύ…

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Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι στις 15 Αυγούστου δεν σβήνουμε τούρτα για τη γιορτή μου, αλλά για τα γενέθλια του μπαμπά μου.

Και φέτος την σβήσαμε μαζί. Για τελευταία φορά.

Ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος αποφάσισε να ταξιδέψει την πιο αγαπημένη μου καλοκαιρινή μέρα.

Η 27η Αυγούστου απέκτησε για πάντα το πρόσωπό σου.

Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου. Σ´ ευχαριστώ. Σ’ αγαπώ».

{https://www.instagram.com/p/DcvGmdHjbus/?hl=el&img_index=1}