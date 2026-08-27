Ο Ίστγουντ μοιράστηκε αυτή τη σκέψη κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Esquire το 2008, καθώς αναφερόταν στο πώς η ηλικία μπορεί να αλλάξει τη σχέση ενός ανθρώπου με την αβεβαιότητα και την αμφιβολία για τον εαυτό του.

Ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης Κλιντ Ίστγουντ έχει διαγράψει μια καριέρα που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες, κερδίζοντας αναγνώριση ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός. Ο 95χρονος θρύλος του Χόλιγουντ έχει επίσης μοιραστεί σκέψεις σχετικά με τη γήρανση, την αυτοπεποίθηση και τα μαθήματα που έχει αποκομίσει μέσα από την εμπειρία.

«Όσο μεγαλώνεις, δεν φοβάσαι την αμφιβολία. Η αμφιβολία δεν κάνει κουμάντο»

Ο Ίστγουντ μοιράστηκε αυτή τη σκέψη κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Esquire το 2008, καθώς αναφερόταν στο πώς η ηλικία μπορεί να αλλάξει τη σχέση ενός ανθρώπου με την αβεβαιότητα και την αμφιβολία για τον εαυτό του. Τα λόγια του υποδηλώνουν ότι το να μεγαλώνεις δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αμφιβολία εξαφανίζεται. Αντίθετα, η εμπειρία μπορεί να κάνει ευκολότερο το να αναγνωρίζεις την αβεβαιότητα χωρίς να της επιτρέπεις να καθορίζει τις αποφάσεις σου.

Τι σημαίνει «αμφιβολία» για τον Κλιντ Ίστγουντ;

Για τον Ίστγουντ, η αμφιβολία δεν είναι κάτι που εξαφανίζεται εντελώς με την ηλικία. Αντίθετα, η ωριμότητα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος αντιδρά σε αυτήν. Με περισσότερη εμπειρία και αυτοπεποίθηση, η αβεβαιότητα δεν έχει πλέον την ίδια δύναμη να επηρεάζει τις επιλογές ή να προκαλεί συνεχή αμφισβήτηση των αποφάσεων.

«Αποβάλλεις όλη αυτή την αυτοβασανιστική διαδικασία», είπε ο Ίστγουντ. Το απόφθεγμα αντικατοπτρίζει μια μετάβαση από τη νεανική ανασφάλεια σε μια πιο μετρημένη αυτοπεποίθηση, όπου οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωρίζουν τις αμφιβολίες τους χωρίς να τους επιτρέπουν να ελέγχουν τις πράξεις τους.

Πηγή: m.economictimes.com