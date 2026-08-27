Ο πολωνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας επιβεβαίωσε την συμμετοχή της Πολωνίας στον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού που θα διεξαχθεί στην Βουλγαρία.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Πολωνίας TVP, επιβεβαίωσε και επίσημα τη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision 2027.

Ο 71ος ευρωπαϊκός διαγωνισμός θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στο Μπουργκάς, μετά την ιστορική νίκη της DARA στη Eurovision 2026 στη Βιέννη, με το τραγούδι «Bangaranga».

Πρόκειται για την πρώτη νίκη της χώρας στον διαγωνισμό και, ως εκ τούτου, για την πρώτη φορά που η Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία.

Η Πολωνία στη Eurovision 2027

Ο πολωνικός φορέας επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στη Eurovision 2027, καθιστώντας την 29η συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επιλογής του εκπροσώπου. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα διεξαχθεί, και πάλι, εθνικός τελικός.

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Ως υπεύθυνος της διοργάνωσης επιλέχθηκε ο Γιάτσεκ Ντιμπόφσκι, έναν ρόλο που είχε αναλάβει και τις δύο προηγούμενες χρονιές, σύμφωνα με το eurovoix.

{https://x.com/Eurovoix/status/2092976600744669321}

Η ιστορία της Πολωνίας στη Eurovision

Το 2026 η Πολωνία συμμετείχε στην Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, με την εκπρόσωπό της να ερμηνεύει το τραγούδι «Pray». Στον τελικό κατέλαβε την 12η θέση, συγκεντρώνοντας 150 βαθμούς.

Η Πολωνία έκανε το ντεμπούτο της στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού το 1994, οπότε και κατέκτησε την 2η θέση, το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει μέχρι και σήμερα.

Από την επιστροφή της στον διαγωνισμό το 2014, η Πολωνία έχει προκριθεί στον τελικό επτά από τις έντεκα συμμετοχές, ενώ το 2027 θα είναι η 29 συμμετοχή της στον διαγωνισμό.