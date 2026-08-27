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Το πρώτο τρέιλερ της νέα σεζόν.

Το «Deal» επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha και το πρώτο τρέιλερ είναι ήδη στον αέρα.

Στα ηνία της παρουσίασης, και φέτος, βρίσκεται ο Γιώργος Θαναηλάκης, που χαρίζει τη δική του χροιά στο παιχνίδι μέσα από τον εύστοχο σχολιασμό και το χιούμορ του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρα, ωστόσο, το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση του Alpha

Χτυπάει το τηλέφωνο…

Το ξέρεις αυτό το τηλεφώνημα. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

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Η απόφαση είναι δύσκολη.

Το «Deal» επιστρέφει και ο Γιώργος Θαναηλάκης ετοιμάζεται για νέες δυνατές προσφορές!

«Deal». Άχαστο παιχνίδι.

Έρχεται το Φθινόπωρο στον Alpha.

Και το τηλέφωνο… μπορεί να χτυπήσει ανά πάσα στιγμή!

{https://www.youtube.com/watch?v=OnuO4trp0VY}