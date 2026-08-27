Το «Deal» επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha και το πρώτο τρέιλερ είναι ήδη στον αέρα.
Στα ηνία της παρουσίασης, και φέτος, βρίσκεται ο Γιώργος Θαναηλάκης, που χαρίζει τη δική του χροιά στο παιχνίδι μέσα από τον εύστοχο σχολιασμό και το χιούμορ του.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρα, ωστόσο, το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της νέα σεζόν.
Η ανακοίνωση του Alpha
Χτυπάει το τηλέφωνο…
Το ξέρεις αυτό το τηλεφώνημα. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
Η απόφαση είναι δύσκολη.
Το «Deal» επιστρέφει και ο Γιώργος Θαναηλάκης ετοιμάζεται για νέες δυνατές προσφορές!
«Deal». Άχαστο παιχνίδι.
Έρχεται το Φθινόπωρο στον Alpha.
Και το τηλέφωνο… μπορεί να χτυπήσει ανά πάσα στιγμή!
{https://www.youtube.com/watch?v=OnuO4trp0VY}