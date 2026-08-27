Μετά το σχέδιο του Ινφαντίνο που «ναυάγησε» για παραχώρηση των δικαιωμάτων του Μουντιάλ.

Ο «πόλεμος» στο ποδόσφαιρο κλιμακώνεται, καθώς η UEFA ετοιμάζεται να στραφεί στη δικαιοσύνη κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο, κατηγορώντας τον πρόεδρο της FIFA για εγκληματική κακοδιαχείριση, αναφορικά με το σχέδιο που «ναυάγησε» περί παραχώρησης των δικαιωμάτων του Μουντιάλ.

Η UEFA κατέθεσε αίτημα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, με το οποίο ζητά άδεια προκειμένου να λάβει μαρτυρίες και έγγραφα από φορείς της FIFA στη Φλόριντα, ώστε να τα χρησιμοποιήσει σε αγωγή που σχεδιάζει να καταθέσει στην Ελβετία, σε βάρος του Τζιάνι Ινφαντίνο. Στο αίτημα που κατατέθηκε βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, η UEFA αναφέρει ότι εξετάζει την κατάθεση αγωγής σε βάρος του Ινφαντίνο και ενδεχομένως άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου για το σχέδιο, που εγκαταλείφθηκε στην πορεία, το οποίο αφορούσε τη δημιουργία της θυγατρικής FIFA Forward Enterpise, αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτή θα παραχωρούνταν εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με τα Μουντιάλ ανδρών και γυναικών, όπως και με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το σχέδιο του Ινφαντίνο προέβλεπε την πώληση του 20% σε επενδυτές, έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την ανακοίνωση του σχεδίου, η UEFA- όπως και άλλες συνομοσπονδίες- είχε αντιδράσει έντονα και τα μέλη της ομόφωνα αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA, εάν δεν αποσυρθεί η σχετική πρόταση. Τώρα, η UEFA υποστηρίζει πως ο Ινφαντίνο ανέπτυξε την πρόταση κρυφά, με μία μικρή ομάδα συμβούλων και επενδυτών, παρακάμπτοντας τις συνήθεις διαδικασίες διακυβέρνησης της FIFA και χωρίς να συμβουλευτεί το συμβούλιο της ομοσπονδίας, τις περιφερειακές συνομοσπονδίες, ή τις ομοσπονδίες μέλη της. Η UEFA κατηγορεί τον Ινφαντίνο ότι προώθησε μια «δόλια εκτός αγοράς τιμή προς όφελός του», όταν έκανε την πρόταση.

Τα έγγραφα που ζητά η UEFA

Ειδικότερα, η UEFA ζητά έγγραφα από τις FIFA (AMERICA) και FWC2026 US- φορείς της παγκόσμιας ομοσπονδίας με έδρα τη Φλόριντα. Σύμφωνα με την UEFA, ενδέχεται οι δύο φορείς να κατέχουν έγγραφα και μαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε, δομήθηκε, αποτιμήθηκε και εγκρίθηκε η πρόταση για την FFE.

Επίσης, η UEFA με αίτημα ζητά την αποκάλυψη πιθανών αποδεικτικών στοιχείων από τη Thrive Capital Management που ίδρυσε ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Η Thrive και ο Τζόσουα Κούσνερ επρόκειτο να είναι οι βασικοί επενδυτές για την απόκτηση του 20% της θυγατρικής η οποία θα διαχειριζόταν τα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της FIFA, ανάμεσά τους και του Μουντιάλ.

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Για αυτή την κίνηση, η UEFA έκανε χρήση άρθρου της αμερικανικής νομοθεσίας που επιτρέπει σε ενδιαφερόμενο μέρος νομικής διαδικασίας στο εξωτερικό να ζητήσει την αποκάλυψη πληροφοριών από οντότητα με έδρα τις ΗΠΑ.

UEFA: «Όχημα» ώστε ο Ινφαντίνο και ένας μικρός κύκλος να αποκτήσουν μερίδιο

«Η UEFA και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ετοιμάζονται να ασκήσουν ποινικές αγωγές στην Ελβετία σε βάρος του Ινφαντίνο και ενδεχομένως άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA, για εγκληματική κακοδιαχείριση βάση του άρθρου 158 του ελβετικού ποινικού κώδικα και τυχόν περαιτέρω ή εναλλακτικές κατηγορίες που μπορεί να υποστηρίξει το ιστορικό, οι οποίες προκύπτουν από τη μυστική δόμηση, αποτίμηση, χρηματοδότηση και προώθηση μιας συναλλαγής που προκάλεσε άμεση και συγκεκριμένη ζημία στη φήμη, τη διακυβέρνηση και τις εμπορικές σχέσης της FIFA, σε βάρος της FIFA καθώς και των 211 μελών της, συμπεριλαμβανομένων των 55 ομοσπονδιών- μελών της UEFA», αναφέρει νομικό έγγραφο που κατέθεσε η UEFA.

«Ο Ινφαντίνο ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο “θα απελευθερώσει το εμπορικό δυναμικό και την ευκαιρία που έχει η FIFA”. Στην πραγματικότητα, ήταν ένα όχημα για τον Ινφαντίνο και αυτό τον μικρό κύκλο, προκειμένου να αποκτήσουν μόνιμο μερίδιο στα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της FIFA, σε βάρος της FIFA, των μελών της και άλλων μερών της ποδοσφαιρικής οικογένειας», υπογράμμισαν οι δικηγόροι της UEFA στο δικαστήριο.

«Σύμφωνα με τους όρους που ανακοίνωσε ο Ινφαντίνο, αυτοί οι επενδυτές θα αποκτούσαν μόνιμο οικονομικό συμφέρον στον εμπορικό βραχίονα της FIFA έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που υποδηλώνει μια παράλογα χαμηλή επιχειρηματική αξία των μόλις περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα ποσό που δεν ήταν προϊόν ανοιχτής, ανταγωνιστικής δημοπρασίας, ούτε ελέγχθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή», υπογράμμισαν.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters, Sky News, AP