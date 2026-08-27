Ο ηθοποιός Peter Culle πέθανε στο σπίτι το στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ατζέντη του.

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Peter Cullen. Ο Καναδός ηθοποιός δάνεισε τη φωνή του στον Optimus Prime στις ταινίες, τις τηλεοπτικές σειρές και όλα τα videogames των Transformers ενώ είχε υποδυθεί τον Eeyore σε δεκάδες projects του Winnie the Pooh.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο ατζέντης του ο οποίος είπε πως ο Cullen πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

«Πέθανε ήσυχα δίπλα στην αγαπημένη του οικογένεια και είχε στην καρδιά τους την αγάπη τόσων φανς και φίλων του από όλον τον κόσμο] ανέφερε η οικογένειά του στην ανακοίνωσή της και ζήτησε από τον κόσμο να τιμήσει το κληροδότημά του χαρίζοντας συμπόνοια στους άλλους, ακεραιότητα και αγάπη και «πάντα να θυμάστε πόσο ήταν τόσο δυνατός όσο και ευγενής».

Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

{https://www.youtube.com/watch?v=glMsrAOctdU}

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Με πληροφορίες του Hollywood Reporter.