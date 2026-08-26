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Το σπαρακτικό μήνυμα του τραγουδιστή.

Δύσκολες ώρες φαίνεται πως περνά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, καθώς αποχαιρέτισε την αγαπημένη του σκυλίτσα, Ζάννη.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στα social media, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του φια την απώλειά της.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου, ο ερμηνευτής θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ορισμένες φωτογραφίες του με τη Ζάννη, συνοδεύοντας τες με ένα μακροσκελές και ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Όπως έγραψε, αυτό που αποκόμισε από τη σκυλίτσα του ήταν η αφοσίωση και η ανιδιοτελής αγάπη, ενώ την αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια:

«Ζάννη μου, ήσουν το ωραιότερο δώρο που μου έκανε η ζωή.

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Όταν σε βρήκαμε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσα θα μας χάριζες, πόσα θα μας μάθαινες. Για τη δύναμη της ψυχής, την αγάπη χωρίς όρους, την αφοσίωση.

Για το πώς συνεχίζεις να χαίρεσαι τη ζωή ακόμη κι όταν η ζωή δεν σου τα έχει χαρίσει όλα.

Την ημέρα που έφυγες, σε φιλήσαμε με δάκρυα στο πρόσωπο, σε κρατήσαμε σφιχτά στην αγκαλιά μας κι έκλεισες τα μάτια για πάντα…

Πέταξες ψηλά, σ’ εκείνα τα μέρη που οι ψυχές των αγαπημένων ζουν αιώνια.

Σήμερα, η σκέψη μου είναι πιο πολύ από ποτέ κοντά σου, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας έδωσες.

Ξεκουράσου, όμορφή μου.

Μου λείπεις, άγγελέ μου».

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