Ο συλληφθέντας οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα.

Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρησμό από πρόθεση στο Αιγάλεω προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές την Τετάρτη, 26/08.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο κατηγορούμενος με καταγωγή από το Πακιστάν, φέρεται να έβαλε το βράδυ της Τρίτης (25/08) φωτιά σε τρία ανεξάρτητα σημεία σε πρανές οδού, σε ξηρά χόρτα, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών χρησιμοποιώντας αναπτήρα.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες.

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Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 26 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 741 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.211.770,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 314 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 279 (88,85%) είναι από αμέλεια και οι 35 (11,15%) από πρόθεση.