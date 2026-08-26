Λίγο μετά την προσαγωγή του στο αστυνομικό τμήμα Χανίων.

Ένας κρατούμενος αυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Χανίων, όπου κρεμάστηκε, λίγη ώρα μετά την προσαγωγή του.

Περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης αστυνομικός εντόπισε τον κρατούμενο σε λιπόθυμη κατάσταση στα κρατητήρια, με αυτοσχέδιο βρόχο στον λαιμό, φτιαγμένο από τα ρούχα του, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου κατέληξε.

Πρόκειται για 27χρονο με καταγωγή από την Αίγυπτο, που φέρεται να έσκισε την μπλούζα του και να έφτιαξε μια αυτοσχέδια θηλιά για να βάλει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις 00:43 ο κρατούμενος προσήχθη ως ύποπτος για διαρρήξεις σε οχήματα. Στη συνέχεια συνελήφθη, έπειτα από μήνυση σε βάρος του για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, σε περιστατικό που φέρεται να συνέβη στις 23:40 της Τρίτης.

Μετά τον θάνατο του κρατούμενου, ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. «Παράλληλα, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, ενώ κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής διερεύνησης», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο του κρατούμενου στα Χανιά

«Σήμερα, 26 Αυγούστου 2026 και περί ώρα 01.00, αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικό, εντός του χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων, σε λιπόθυμη κατάσταση, με αυτοσχέδιο βρόχο στον λαιμό, κατασκευασμένο από είδος ρουχισμού του.

Άμεσα, οι αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ, με τον οποίο ο κρατούμενος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου κατέληξε.

Ο ανωτέρω είχε προσαχθεί την 00.43 ώρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, ως ύποπτο άτομο διαρρήξεων σε οχήματα. Στη συνέχεια, συνελήφθη κατόπιν υποβολής μήνυσης σε βάρος του από αλλοδαπό, για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, πράξη που φέρεται να είχε τελεσθεί την 23.40 ώρα της 25ης Αυγούστου 2026.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στον χώρο κλήθηκε και προσήλθε Ιατροδικαστής.

Παράλληλα, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, ενώ κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής διερεύνησης».