Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά.

Ένα διαφορετικό ταξίδι πραγματοποίησε η Μαρία Αντωνά, καθώς ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου ταξίδεψε στις Σεϋχέλλες, από όπου επέστρεψε γεμάτη με νέες εμπειρίες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στο πλευρό της βρέθηκε ο σύντροφός της, Γιώργος Λιάγκας, με τον οποίο κατάφεραν να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις και μοιράστηκαν ξεχωριστές στιγμές μπροστά από εντυπωσιακά τοπία και καταγάλανα νερά.

Από την πλευρά της, η Μαρία Αντωνά συνεχίζει να αναρτά περιεχόμενο και φωτογραφίες από το ταξίδι τους στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, χαρίζοντας μία γεύση από τις εξωτικές της διακοπές στους ακόλουθούς της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε πόζαρε με μαγιό μαγνητίζοντας τα βλέμματα, ενώ ξεχώρισαν και τα στιγμιότυπα στα οποία αποτύπωσε την ομορφιά του τόπου.