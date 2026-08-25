Η προειδοποίηση στους haters.

Με μία διαφορετική ανάρτηση επέστρεψε η Χριστίνα Παππά στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, δείχνοντας φανερά τη δυσαρέσκειά της σε σχέση με ένα κακόβουλο σχόλιο που δέχθηκε.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας, την Τρίτη 25 Αυγούστου, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή, ωστόσο τα λεγόμενά της αφήνουν να εννοηθούν ότι έχει ενοχληθεί με κάτι.

Στο σχετικό βίντεο κρατάει μία σακούλα σκουπιδιών και κατευθύνεται προς τον κάδο απορριμμάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γεια σας! Εγώ και η γνώμη σας! Τη βλέπετε τη γνώμη σας; Εδώ! Ελάτε να τα πούμε λίγο», ενώ πάνω στην εικόνα πρόσθεσε:

«Αυτό είναι μόνο η αρχή. Έχει και συνέχεια».

Όπως άφησε να εννοηθεί ένα κακόβουλο σχόλιο ήταν αρκετό για να προκαλέσει την αντίδρασή της, καθώς σύμφωνα με τη συνοδευτική λεζάντα, πρόκειται για απρεπές σχολιασμό απέναντι σε γυναίκες.

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Μάλιστα, θέλησε να προειδοποιείσαι τους haters, ενημερώνοντάς τους ότι μπορεί να απευθυνθεί στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Στη σχετική λεζάντα, η Χριστίνα Παππά, γράφει: «Κάποιος τόλμησε να γράψει ένα πολύ χυδαίο σχόλιο, και σε σένα, αλλά και σε εσάς τους δύο, τρεις με τις χυδαίες εκφράσεις έρχεται και συνέχεια! Αν πιστεύετε ότι κρύβεστε πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα, γελιέστε! Να είστε σίγουροι, ότι η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος σας βρίσκει!».

{https://www.instagram.com/p/DcdOyletC0m/?hl=el}