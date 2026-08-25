Σε ηλικία 58 ετών πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας. Το «αντίο» της Τραϊάνας Ανανία και η αναφορά στη συνεργασία τους στη σκηνή του «J2US».

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής τα τελευταία χρόνια έδινε τη δική του μάχη για την υγεία του, καθώς το 2024, υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια της πρόβας του για τις ανάγκες του «J2US».

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου και η Τραϊάνα Ανανία θέλησε να τον αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο.

Η ίδια, είχε σταθεί στο πλευρό του σπουδαίου ερμηνευτή και συνεργάστηκε μαζί του, καθώς μαζί ήταν ένα από τα ντουέτα του «J2US», όπου ο ερμηνευτής έγραψε μία από τις τελευταίες του συνεργασίες και τηλεοπτικές εμφανίζεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=fNV4681QTKI}

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Στην ανάρτηση που έκανε η Τραϊάνα Ανανία, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον συνεργάτη της, χρησιμοποιώντας ένα βίντεο από τις κοινές τους εμφανίζεις στη σκηνή του show.

«Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ’ αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις. Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου, σου στέλνω την αγκαλιά μου».