Ο 38χρονος οδηγός ταξί μετέφερε την οικογένεια τουριστών από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας.

Στη σύλληψη ενός 38χρονου οδηγού ταξί προχώρησε η αστυνομία το πρωί της Τρίτης (25/08), ο οποίος φέρεται με την απειλή βίας να αφαίρεσαι από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος παρέλαβε την Πέμπτη (13/08) την οικογένεια από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την άφιξή τους στο εν λόγω ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από το πορτ μπαγκάζ του οχήματος.

Λίγο αργότερα, τα μέλη της οικογένειας μετέβησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος προκειμένου να καταγγείλουν την εν λόγω αξιόποινη πράξη.

Εκεί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, μετά από ενδελεχή προανάκριση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως οδηγό του εν λόγω οχήματος ταξί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.

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Ο 38χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ διερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του, όπου προσπάθησε να τον εξαπατήσει προκειμένου να του αποσπάσει το ποσό των 800 ευρώ.