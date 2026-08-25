Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο δράστης στη συνέχεια έκλεψε το κινητό της και τράπηκε σε φυγή.

Χειροπέδες σε έναν 18χρονο πέρασαν αστυνομικοί την Τρίτη (25//08) στην Καλλιθέα, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η 18χρονη είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον συνομήλικό της δράστη. Όπως αναφέρει η ίδια, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, την μαχαίρωσε στο πόδι και τράπηκε σε φυγή.

Περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε τη 18χρονη τραυματισμένη σε δρόμο της Καλλιθέας και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dky1hzznzbwp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο 18χρονος δράστης εντοπίστηκε στην οδό Λασκαρίδου όπου και συνελήφθη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ενδοοικογενιακή βία και κλοπή, καθώς δε δίστασε να κλέψει το κινητό της κοπέλας αφού τη μαχαίρωσε.

Ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ η υγεία της 18χρονης δε διατρέχει κίνδυνο.