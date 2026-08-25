Ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεσποζόμενη γάτα μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο, καθώς παρουσίαζε πρόβλημα υγείας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υποβλήθηκε σε ακτινογραφία, από την οποία διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από το παρελθόν.

Ειδικότερα, μεταξύ της μύτης και του στόματος του ζώου εντοπίστηκε σφαιρίδιο, το οποίο φέρεται να προέρχεται από αεροβόλο όπλο.

Για το περιστατικό έγινε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η γάτα, καθώς και η ταυτότητα του υπεύθυνου.

Πηγή: ilialive.gr