Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 16χρονος.

Χειροπέδες σε έναν ενήλικο ημεδαπό, καθώς και σε έναν 16χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί το μεσημέρι της Δευτέρας (10/08) στο Αγρίνιο. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση – ομάδα και διάπραξη απατών, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εντόπισαν χθες τους δύο κατηγορούμενους να κινούνται με αυτοκίνητο, τους ακινητοποίησαν και τους προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, όπου συνελήφθησαν.

Σε σωματικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς στους δυο συλληφθέντες βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 550 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και ένα κλειδί οχήματος, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που επέβαιναν.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας και άγνωστοι συνεργοί τους διέπραξαν από τις 29-07-2026 έως τις 05-08-2026 στο Αγρίνιο, τέσσερις απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους – θύματά τους, χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, συνολικής αξίας 40.000 ευρώ.

Πώς δρούσαν οι κατηγορούμενοι

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένους και προσποιούμενοι τους λογιστές, με το πρόσχημα ότι υφίσταται χρέος στην εφορία σε βάρος των θυμάτων, τους ζητούσαν κοσμήματα ή χρήματα, τα οποία θα παραλάμβανε υποτιθέμενος υπάλληλος, προκειμένου να τα καταγράψει και να τα καταμετρήσει.

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Αναφορικά με τους δυο κατηγορούμενους συλληφθέντες, αυτοί είχαν ενταχθεί από τα τέλη του Ιουλίου 2026 στην εγκληματική ομάδα, με σκοπό την διάπραξη απατών, κατέχοντας τον ρόλο του εισπράκτορα.

Ο ενήλικος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η δικογραφία σε βάρος του ανήλικου θα υποβληθεί αρμοδίως.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των υπολοίπων μελών και τη συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες πράξεις.