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Τέσσερα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει ρίψη σωσίβιου, τον ανέσυραν με ασφάλεια.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες χθες Δευτέρα, στη θαλάσσια περιοχή «Διακοφτίου» των Κυθήρων, μετά από περιστατικό προσάραξης θαλαμηγού σκάφους.

Οι Λιμενικές Αρχές των Κυθήρων και της Νεάπολης Βοιών ενημερώθηκαν σχετικά από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στελέχη του Λιμενικού Σώματος μετέβησαν στο σημείο με Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Παράλληλα, τέθηκε σε ετοιμότητα επιβατηγό-τουριστικό (Ε/Γ-Τ/Ρ) σκάφος.

Ο κυβερνήτης του θαλαμηγού, υπήκοος Γερμανίας, εντοπίστηκε να προσπαθεί να αγκυροβολήσει το σκάφος του σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή, δηλώνοντας αδυναμία χειρισμού λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή (άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 6-7 μποφόρ). Το σκάφος παρασύρθηκε από τα κύματα, προσέκρουσε με την αριστερή πλευρά στα βράχια και έλαβε κλίση.

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Επεσε στη θάλασσα και διασώθηκε από το Λιμενικό

Ο κυβερνήτης εγκατέλειψε το σκάφος πέφτοντας στη θάλασσα και επιχειρώντας να κολυμπήσει προς την ακτή. Τέσσερα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει ρίψη σωσίβιου, τον ανέσυραν με ασφάλεια.

Στον διασωθέντα παρείχθησαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε, συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων για προληπτικές ιατρικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Θαλάσσια ρύπανση

Από το περιστατικό παρατηρήθηκε μικρή έκταση θαλάσσιας ρύπανσης από τα καύσιμα του σκάφους. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν κατέστη δυνατή η άμεση χρήση αντιρρυπαντικού εξοπλισμού.

Προανάκριση διενεργείται από το Β' Λιμενικό Τμήμα Κυθήρων του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών.

{https://www.youtube.com/watch?v=TA2BKhl6mNA&t=8s}