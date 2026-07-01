Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά των Κυθήρων στις 15:03 της μεσημέρι της Τετάρτης (01/07).

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 17,5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 17,5 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα στις γύρω περιοχές.