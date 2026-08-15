Τρόμος επικράτησε στην Ινδονήσια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε την ανατολική Ινδονησία συνοδευόμενος από δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (BNPB).

Οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν κατορθώσει να φθάσουν στην περιοχή του Ναγκεκέο, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο καθώς κατολισθήσεις έχουν κλείσει δρόμους και υπάρχουν προβλήματα στις επικοινωνίες.

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Περίπου 2.000 κάτοικοι του Ναγκεκέο απομακρύνθηκαν ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια, αποθήκες και κυβερνητικές εγκαταστάσεις, δήλωσε η υπηρεσία φυσικών καταστροφών BNPB. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για κυκλοφοριακή συμφόρηση και διακοπές ρεύματος σε τμήματα της περιοχής, είπε.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολική Νούσα Τενγκάρα Εμανουέλ Μελκιάντες Λάκα Λένα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως τουλάχιστον πέντε άνθρωποι πέθαναν από πτώση μπάζων ενώ κοιμόντουσαν. Η BNPB, που τοποθέτησε τον απολογισμό από τον σεισμό σε έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες, είπε πως εξακολουθεί να συγκεντρώνει στοιχεία.

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Τμήματα κτιρίου που κατέρρευσε καθώς άνθρωποι ουρλιάζουν και βγαίνουν στον δρόμο όπως φαίνονται σε βίντεο στο Facebook, η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από το Ρόιτερς, είναι από ένα λιμάνι στο Μαουμέρε.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, τη Δυτική Νούσα Τενγκάρα και τμήματα του Νότιου Σουλαουέσι ενώ κάτοικοι σε αρκετές περιοχές ανέφεραν ότι η δόνηση διήρκεσε περίπου ένα λεπτό, ανέφερε σε ανακοίνωση η BNRB.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνθηκαν τη δόνηση και έτρεξαν να βγουν από τα σπίτια τους», ανέφερε. Νοσοκομείο στην περιοχή τομέα Έντε της επαρχίας Ανατολική Νούσα Τενγκέρα μεταφέρει τους ασθενείς σε εξωτερικό χώρο, δείχνουν πλάνα του Kompas TV, ενώ το Kompas.com έκανε λόγο για τουλάχιστον μία κατολίσθηση.

Η ινδονησιακή υπηρεσία γεωφυσικής BKMG κατέγραψε τον πρώτο σεισμό στις 04:58 (τοπική ώρα, 00:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15 χιλιομέτρων τον οποίο ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί.

Το 1992 η ίδια περιοχή επλήγη από σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ανέφερε.

Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, μια πολύ ενεργή σεισμικά ζώνη όπου συναντώνται διάφορες πλάκες του φλοιού της γης προκαλώντας ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.