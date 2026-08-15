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Δεν είσαι απαραίτητα ανθεκτικός επειδή λες «είμαι καλά» - Ίσως έχεις μάθει να σωπαίνεις.

Υπάρχουν άνθρωποι που, όταν πονάνε, θυμώνουν, απογοητεύονται ή δυσκολεύονται, έχουν μάθει να λένε σχεδόν αυτόματα: «Είμαι καλά», «δεν ήταν και τόσο άσχημα», «υπάρχουν και χειρότερα», όμως, σύμφωνα με την ψυχολογική προσέγγιση που αναδεικνύει το φαινόμενο της συναισθηματικής ακύρωσης, αυτή η φαινομενική ανθεκτικότητα μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό: μια μορφή μαθημένης σιωπής.

Η υποβάθμιση του πόνου δεν αποτελεί πάντοτε ένδειξη ψυχικής δύναμης, όπως αναφέρει το siliconcanals. Συχνά είναι μια συμπεριφορά που έχει διαμορφωθεί με τα χρόνια, ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων μηνυμάτων ότι τα συναισθήματά μας είναι υπερβολικά, αδικαιολόγητα ή δεν αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή.

Ένα τραύμα και μια φράση που λέμε σχεδόν μηχανικά

Ένας μάγειρας που είχε συνεργαστεί με τον συγγραφέα της αρχικής ιστορίας έβαλε κάποτε την παλάμη του πάνω σε μια καυτή σχάρα. Η επαφή ήταν πλήρης. Κοίταξε το χέρι του, το έβαλε για περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα κάτω από τη βρύση, το τύλιξε με μια πετσέτα και επέστρεψε στη δουλειά του.

Όταν τον ρώτησαν αν είναι καλά, απάντησε όπως απαντούν αμέτρητοι άνθρωποι σε αντίστοιχες στιγμές:

«Είναι καλά».

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Δεν ήταν.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ήδη σχηματιστεί στο χέρι του μια φουσκάλα στο μέγεθος νομίσματος.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται στο έγκαυμα αλλά στην ίδια τη φράση. Το «είμαι καλά» έχει γίνει για πολλούς ανθρώπους ένα αντανακλαστικό, μια αυτόματη απάντηση που δεν περιγράφει απαραίτητα την πραγματική τους κατάσταση.

Γιατί το «είμαι καλά» δεν αποτελεί μέτρηση του πόνου. Είναι περισσότερο μια πρόβλεψη για το πώς περιμένουμε να αντιδράσει ο άνθρωπος απέναντί μας.

Η συναισθηματική ακύρωση μαθαίνεται

Στην ψυχολογία, η έννοια της συναισθηματικής ακύρωσης περιγράφει περιβάλλοντα στα οποία τα συναισθήματα ενός ανθρώπου υποβαθμίζονται, αμφισβητούνται ή αντιμετωπίζονται σαν λανθασμένες αντιδράσεις.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κακοποίηση ή πρόθεση να πληγωθεί κάποιος. Ένας γονέας μπορεί να είναι στοργικός, παρών και να κάνει ειλικρινά ό,τι καλύτερο μπορεί, ενώ παράλληλα να επαναλαμβάνει ένα μοτίβο που ο ίδιος έμαθε μεγαλώνοντας.

Το παιδί, όμως, παρατηρεί.

Μαθαίνει τι συμβαίνει όταν εκφράζει φόβο. Τι συμβαίνει όταν κλαίει. Τι συμβαίνει όταν θυμώνει. Τι συμβαίνει όταν λέει ότι κάτι το πλήγωσε.

Και, με έναν τρόπο σχεδόν πρακτικό, καταγράφει το αποτέλεσμα.

Αν κάθε φορά που εκφράζει ένα δύσκολο συναίσθημα συναντά αμηχανία, υποτίμηση ή μια γρήγορη προσπάθεια να «διορθωθεί» η κατάσταση, μαθαίνει σταδιακά ότι ίσως είναι καλύτερο να μην το εκφράζει καθόλου.

Έτσι, η ελαχιστοποίηση του πόνου σπάνια ξεκινά ως συνειδητή απόφαση. Γίνεται συνήθεια.

Όταν η ανθεκτικότητα είναι στην πραγματικότητα σιωπή

Ένα παιδί μαθαίνει πολλά για τα συναισθήματα όχι μόνο από όσα του λένε, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι αντιδρούν όταν αυτά εμφανίζονται.

Αν η θλίψη αντιμετωπίζεται ως υπερβολή, ο θυμός ως πρόβλημα και ο φόβος ως κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί γρήγορα, το παιδί μπορεί να καταλήξει να περιορίζει μόνο του την έκφρασή του.

Μεγαλώνοντας, αυτό μπορεί να εμφανιστεί ως ενήλικας που δυσκολεύεται να πει ότι πονάει.

Όχι επειδή δεν πονάει.

Αλλά επειδή έχει μάθει να μην το λέει.

Η συναισθηματική αναστολή είναι, με απλά λόγια, η ικανότητα να κρατά κάποιος τα συναισθήματά του μέσα του. Και όσο περισσότερο γίνεται αυτό, τόσο πιο εύκολο είναι να μπερδέψει κανείς τη σιωπή με την ψυχική ανθεκτικότητα.

Τρία σημάδια ότι υποβαθμίζουμε τον δικό μας πόνο

Υπάρχουν ορισμένες καθημερινές συμπεριφορές που μπορούν να αποκαλύψουν αυτή τη συνήθεια.

Πρώτον, περιγράφουμε κάτι πολύ δύσκολο με ελάχιστες λέξεις.

Κάποιος ρωτά πώς ήταν ένας πραγματικά δύσκολος μήνας και η απάντηση είναι: «Ήμουν λίγο θυμωμένος».

Έξι εβδομάδες δυσκολιών, συμπυκνωμένες σε εννέα λέξεις.

Δεύτερον, συγκρίνουμε αμέσως τον πόνο μας με κάτι χειρότερο.

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο, αλλά τουλάχιστον δεν υπήρχαν παιδιά».

«Ήταν μια άσχημη διάγνωση, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που περνούν πολύ χειρότερα».

Η σύγκριση μπορεί να μοιάζει με ρεαλισμό, όμως συχνά λειτουργεί διαφορετικά: σαν να χρειαζόμαστε άδεια για να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που μας συνέβη ήταν αρκετά δύσκολο ώστε να μας επηρεάσει.

Τρίτον, ζητάμε συγγνώμη πριν ακόμη πούμε αυτό που πραγματικά θέλουμε να πούμε.

«Συγγνώμη, μπορεί να είναι χαζό αυτό που θα πω, αλλά…».

Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζουμε τον συνομιλητή μας —και τον εαυτό μας— για να απορρίψουμε όσα αισθανόμαστε πριν προλάβει να το κάνει κάποιος άλλος.

Η αλλαγή ξεκινά από την ακρίβεια

Η λύση δεν είναι απαραίτητα να μιλάμε για τα συναισθήματά μας σε όλους ή να αναλύουμε κάθε δύσκολη εμπειρία.

Μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ μικρότερο: να γίνουμε ακριβείς.

Το «είμαι καλά» δεν περιγράφει τι συμβαίνει.

Το «είμαι ταπεινωμένος και ξυπνάω κάθε βράδυ από τις τέσσερις» είναι πολύ πιο συγκεκριμένο.

Το να δώσουμε όνομα σε αυτό που αισθανόμαστε μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία του συναισθήματος. Η διαφορά βρίσκεται ακριβώς εκεί: στο ένα δεν περιγράφουμε την πραγματικότητα· στο άλλο την αναγνωρίζουμε.

Και στη συνέχεια υπάρχει ένα ακόμη βήμα: να πούμε την ακατέργαστη εκδοχή αυτού που αισθανόμαστε σε έναν άνθρωπο που εμπιστευόμαστε.

Όχι σε πέντε ανθρώπους. Σε έναν.

Γιατί αν έχουμε περάσει χρόνια πιστεύοντας ότι το να εκφραζόμαστε δεν οδηγεί πουθενά, αυτή η πεποίθηση δεν αλλάζει μόνο με τη σκέψη. Χρειάζεται μια διαφορετική εμπειρία.

Και όταν κάποιος άλλος μας μιλά για τον πόνο του;

Το ίδιο σημαντικό είναι να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τους άλλους.

Όταν κάποιος μας λέει κάτι δύσκολο, το πρώτο μας ένστικτο μπορεί να είναι να βρούμε τη θετική πλευρά.

«Θα περάσει».

«Μπορεί να είναι για καλό».

«Υπάρχουν και χειρότερα».

Όμως μερικές φορές ο άνθρωπος απέναντί μας δεν χρειάζεται λύση ούτε αισιοδοξία. Χρειάζεται απλώς κάποιος να αναγνωρίσει αυτό που περνά.

Ένα «αυτό ακούγεται πραγματικά δύσκολο» μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικό από μια προσπάθεια να κάνουμε την κατάσταση να φαίνεται καλύτερη.

Το «είμαι καλά» που κουβαλάμε από παλιά

Το χέρι του μάγειρα τελικά θεραπεύτηκε. Συνέχισε να λέει ότι είναι καλά για σχεδόν τα πάντα και παρέμεινε ένας από τους πιο ικανούς ανθρώπους που είχε γνωρίσει ο συγγραφέας.

Η διαφορά είναι ότι πλέον η φράση δεν ακούγεται ως απόδειξη δύναμης.

Ακούγεται ως κάτι άλλο.

Ως μια απάντηση που κάποιος έμαθε πολύ πριν μπορέσει να αποφασίσει αν πραγματικά τον εκφράζει.

Γιατί ίσως αυτό που αποκαλούμε «ανθεκτικότητα» δεν είναι πάντα η ικανότητα να αντέχουμε περισσότερα.

Μερικές φορές είναι απλώς η ικανότητα που αποκτήσαμε να μη λέμε πόσο πολύ πονάμε.

Και το πρώτο βήμα για να αλλάξει αυτό μπορεί να είναι τόσο απλό όσο το να σταματήσουμε, έστω για μία φορά, να λέμε «είμαι καλά» όταν δεν είμαστε.