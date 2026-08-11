Τρία χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στον Έβρο, το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει δραστική συρρίκνωση του αρχικού σχεδίου ανασυγκρότησης και ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για έργα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πορεία του σχεδίου ανασυγκρότησης του Έβρου, τρία χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023, εξαπολύουν ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο Γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος Παναγιώτης Δημόπουλος.

Σε κοινή δήλωσή τους υποστηρίζουν ότι το αρχικό master plan «Έβρος Μετά», προϋπολογισμού 3 δισ. ευρώ και με σημαντική κοινοτική χρηματοδότηση, έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί και αντικαθίσταται από ένα σχέδιο συνολικού ύψους 309 εκατ. ευρώ.

Οι δύο εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για συρρίκνωση του αρχικού σχεδιασμού κατά σχεδόν 90%, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι από το νέο σχέδιο απεντάσσονται κρίσιμα έργα. Μεταξύ αυτών αναφέρουν την ηλεκτροδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου, για την οποία, όπως σημειώνουν, είχαν ήδη εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι.

Στο επίκεντρο ο ρόλος του Σταύρου Μπένου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δημόσια τοποθέτηση του Σταύρου Μπένου, ο οποίος είχε την ευθύνη για την εκπόνηση του αρχικού master plan. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μπένος έχει δηλώσει ότι αισθάνεται «προσβεβλημένος» και «παγιδευμένος», υποστηρίζοντας ότι παρουσιάστηκε διαφορετική μελέτη από εκείνη που είχε εκπονηθεί υπό τη δική του ευθύνη και ότι το αρχικό σχέδιο ουσιαστικά ακυρώνεται.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση, ζητώντας να διευκρινιστεί γιατί έργα που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχαν εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μένουν εκτός του νέου σχεδιασμού.

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Παράλληλα, ζητά απαντήσεις για το κατά πόσο το αρχικό master plan θεωρούνταν εξαρχής ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Όπως επισημαίνουν τα δύο στελέχη, εάν το σχέδιο ήταν υπερβολικό ή ανεφάρμοστο, θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί προωθήθηκε επί χρόνια ως βασικό εργαλείο για την ανασυγκρότηση του Έβρου. Αντίστοιχα, εάν ήταν ρεαλιστικό, διερωτώνται γιατί εγκαταλείπεται σήμερα.

«Ο Έβρος χρειάζεται έργα και όχι λόγια»

Οι Μανώλης Χριστοδουλάκης και Παναγιώτης Δημόπουλος υποστηρίζουν ότι η απόσταση ανάμεσα στις αρχικές κυβερνητικές εξαγγελίες και στην έκταση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται τρία χρόνια μετά την πυρκαγιά πλήττει την εμπιστοσύνη των κατοίκων.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά πλήρη διαφάνεια ως προς την τύχη των αρχικών δεσμεύσεων ύψους 3 δισ. ευρώ, επαναφορά των έργων που, όπως καταγγέλλει, απεντάχθηκαν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης για τον Έβρο.

Στην ανακοίνωσή τους, τα δύο στελέχη χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πολιτική «επικοινωνιακή διαχείριση» και υποστηρίζουν ότι η περιοχή δεν λαμβάνει τις παρεμβάσεις που είχαν αρχικά εξαγγελθεί.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί, τέλος, την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία του σχεδιασμού και τη χρηματοδότηση των έργων, υπογραμμίζοντας ότι ο Έβρος, λόγω και της ιδιαίτερης εθνικής του σημασίας, χρειάζεται συγκεκριμένες παρεμβάσεις και όχι νέες εξαγγελίες.