Η ανάρτηση Τραμπ ακολούθησε μετά τον όρο που έθεσε το Ιράν για το άνοιγμα των του Ορμούζ ζητώντας αποζημίωση για τις απώλειες του πολέμου εναντίον του.

Με αποζημιώσεις στις αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Βλέπω ότι οι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ζητούν αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών στρατιωτικής σύγκρουσης (η οποία ξεκίνησε επειδή δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα), παρόλο που δεν αναφέρθηκε ποτέ σε καμία από τις διαπραγματεύσεις ή τις συναντήσεις μας! Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή τώρα απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά με τις βόμβες στους δρόμους και σε πολλές συγκρούσεις, για τις οποίες είναι διάσημοι, που αρχικά ηγήθηκε ο στρατηγός Σουλεϊμανί, συμπεριλαμβανομένων (αποζημιώσεων ) για τις οικογένεις όσων σκοτώθηκαν στο USS Cole, και χιλιάδων άλλων που σκοτώθηκαν σε μάχες».

Ο Τραμπ συνεχίζει στη μακροσκελή του ανάρτηση λέγοντας πως «επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων αθώων διαδηλωτών που έχει σκοτώσει το Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια, για να μην αναφέρω τους 52.000 που έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους πέντε μήνες. Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να το θέσουν αυτό σε οποιεσδήποτε, και σε όλες, τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις».

Λίγο αργότερα επανήλθε στο θέμα για συμπληρώσει σε νέα του ανάρτηση «Επίσης, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, το Ιράνθα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τις ζημιές και τους θανάτους που προκλήθηκαν στους λαούς του Λιβάνου, της Συρίας, της Υεμένης και της Γάζας!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση Τραμπ ακολούθησε μετά τον όρο που έθεσε το Ιράν για το άνοιγμα των του Ορμούζ ζητώντας αποζημίωση για τις απώλειες του πολέμου εναντίον του.

Αλλαγές στην ηγεσία του Ιράν

Την ίδια ώρα ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προέβη σε έξι νέους στρατιωτικούς διορισμούς τόσο στον στρατό της χώρας όσο και στο παραστρατιωτικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το κρατικό Press TV του Ιράν.

Οι κινήσεις αφορούν μεταξύ άλλων, στον υποστράτηγο Αχμάντ Βαχιντί που αναλαμβάνει τη θέση του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης και τον υποστράτηγο Αλί Αμπντολάχι που διορίζεται αρχηγός του επιτελείου του στρατού.

Με πληροφορίες του CBS





