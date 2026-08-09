Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός ως προς τη βασική προϋπόθεση που θέτει η κυβέρνησή του.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα που προωθεί το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη Λωρίδα της Γάζας έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, αποκαλύπτοντας το χάσμα που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από την επόμενη φάση του αμερικανικού σχεδίου.

Η θέση του Νετανιάχου έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς η Ουάσινγκτον επιχειρεί να προχωρήσει τη διαδικασία για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας. Το σχέδιο των 15 σημείων περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ασφάλεια, τη διοίκηση και τη μεταβατική περίοδο στον παλαιστινιακό θύλακα.

Νετανιάχου: Πρώτα ο αφοπλισμός της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός ως προς τη βασική προϋπόθεση που θέτει η κυβέρνησή του. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική αποχώρηση εάν προηγουμένως δεν έχει υπάρξει πραγματικός και πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι αυτό αφορά τόσο τα βαρέα όσο και τα ελαφρύτερα όπλα της οργάνωσης, επιμένοντας ότι το Ισραήλ απαιτεί ουσιαστικό και όχι προσχηματικό αφοπλισμό.

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Ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τις ΗΠΑ και ότι ορισμένες από τις αμερικανικές προτάσεις γίνονται αποδεκτές από την ισραηλινή πλευρά, ενώ άλλες απορρίπτονται.

Η δήλωσή του αποτελεί σαφή διαφοροποίηση από την αισιοδοξία που έχει εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη δυνατότητα προόδου στο σχέδιο για τη Γάζα.

Το σχέδιο που προκαλεί τη νέα σύγκρουση

Το προσχέδιο για την επόμενη φάση του σχεδίου δημοσιοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου και περιλαμβάνει ένα ευρύτερο πλαίσιο για το μέλλον της Γάζας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει μηχανισμούς ασφαλείας, μεταβατική διοίκηση και πολιτική διαδικασία για την επόμενη ημέρα.

Κεντρικό σημείο παραμένει ο αφοπλισμός της Χαμάς, παράλληλα με την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Ακριβώς ο τρόπος και η χρονική σειρά με την οποία θα γίνουν αυτά τα δύο βήματα βρίσκονται πλέον στην καρδιά της διαφωνίας.

Η Χαμάς έχει ζητήσει από την Ουάσινγκτον να πιέσει το Ισραήλ για την εφαρμογή της επόμενης φάσης, δηλώνοντας έτοιμη να προχωρήσει εφόσον ξεκινήσει και η διαδικασία ισραηλινής αποχώρησης. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, αντίθετα, επιμένει ότι η αποχώρηση δεν μπορεί να προηγηθεί του πλήρους αφοπλισμού.

«Όχι» και σε παλαιστινιακό κράτος

Ο Νετανιάχου επανέλαβε παράλληλα την αντίθεσή του στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη, σκληραίνοντας ακόμη περισσότερο τη στάση του απέναντι σε μια μελλοντική πολιτική διευθέτηση.

Έτσι, το σχέδιο Τραμπ βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο εμπόδιο. Παρότι Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ παραμένουν στενοί σύμμαχοι, η διαφωνία για το ποιος πρέπει να κάνει πρώτος το επόμενο βήμα στη Γάζα απειλεί να καθυστερήσει τη διαδικασία.

Πηγή CNN