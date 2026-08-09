Έκανε την ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης η Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 3-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης την Κυριακή 9/8 σε φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Συγκεκριμένα, η αγγλική ομάδα παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Ντομίνγκεζ στο 43ο λεπτό, έκανε την ανατροπή με δυο γκολ του Μαρμούς (57', 59') και του Αϊτ Νόυρι στο 90ο λεπτό.

Αυτή ήταν η δεύτερη φιλική νίκησε τρία παιχνίδια για την αγγλική ομάδα, ενώ παράλληλα η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει δυο ήττες και μια νίκη σε τρία φιλικά που έχει δώσει.

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