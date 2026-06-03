Οι σύλλογοι και τα πρωταθλήματα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 (11/6-19/7) έχει καταρρίψει ήδη το ρεκόρ των περισσότερων ομάδων, με τη συμμετοχή συνολικά 48 χωρών. Τώρα που έχουν ανακοινωθεί οι αποστολές, προκύπτουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τους 1.248 παίκτες που έχουν επιλέξει οι ομοσπονδιακοί προπονητές.

Όπως δείχνει ανάλυση του Athletic, στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου συμμετέχουν παίκτες 449 συλλόγων, από 71 χώρες. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, αφού 19 ποδοσφαιριστές της επελέγησαν σε 12 εθνικές ομάδες για το Μουντιάλ 2026.

Ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 18, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ έχουν από 16 παίκτες στο τουρνουά. Στον αντίποδα, μόλις 10 παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης επελέγησαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ούτε ένας στην εθνική Ισπανίας.

Δεν αποτελεί πως η Premier League- το πλουσιότερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα- είναι εκείνη με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ 2026, συνολικά 154. Δηλαδή, 61 περισσότερους από ό,τι η Bundesliga, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση (93).

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Η κυριαρχία του αγγλικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο συλλόγων είναι τέτοιο, που η Championship- η δεύτερη κατηγορία- εκπροσωπείται στη διοργάνωση με 37 παίκτες και βρίσκεται στην ένατη θέση της σχετικής λίστας. Συνολικά 200 ποδοσφαιριστές από αγγλικούς συλλόγους έχουν επιλεγεί για το Μουντιάλ 2026.

Πίσω από την πρώτη πεντάδα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga και Serie A) είναι η Saudi Pro League με 47 παίκτες, που από το προηγούμενο Μουντιάλ έχει επενδύσει πολλά για να προσελκύσει κορυφαίους ποδοσφαιριστές στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, οι 25 είναι Σαουδάραβες, κάτι που σημαίνει ότι αυτή η χώρα, μαζί με το Κατάρ, έχουν τα υψηλότερα ποσοστά διεθνών που παίζουν στην εγχώρια λίγκα.

Οι γηραιότεροι και οι νεότεροι

Ο Παναμάς η γηραιότερη ομάδα από τις 48 του Μουντιάλ 2026, με μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη και κανένα παίκτη κάτω των 24 χρονών. Οι διεθνείς της είναι οι πιο έμπειροι, με μέσο όρο 57,8 συμμετοχές. Από την άλλη, η Ακτή Ελεφαντοστού είναι η νεαρότερη ομάδα, με μέσο όρο ηλικίας τα 25,4 έτη.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Κρεγκ Γκόρντον- ο τερματοφύλακας της Σκωτίας- είναι ο γηραιότερος (43 χρονών και 5 μηνών), μπροστά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο (31 ετών και 3 μηνών). Άλλοι τέσσερις παίκτες είναι άνω των 40: ο Μεξικανός Γκιγιέρμο Οτσόα, ο Κροάτης Λούκα Μόντριτς, ο Γερμανός Μάνουελ Νόιερ και ο Βόσνιος Εντίν Τζέκο.

Αν παίξει ο Κρεγκ Γκόρντον θα γίνει ο δεύτερος γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ. Από την άλλη, θεωρείται βέβαιο πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνει ο δεύτερος γηραιότερος εκτός τερματοφύλακα, πίσω από τον Καμερουνέζο Ροζέ Μιλά, ενώ ο Πορτογάλος σταρ θα επεκτείνει το ρεκόρ των 226 συμμετοχών του με την εθνική ομάδα. Ο Λιονέλ Μέσι (198) και ο Λούκα Μόντριτς (196) με αυτή τη διοργάνωση αναμένεται να μπουν επίσης στο «κλαμπ» των 200 συμμετοχών, όπου βρίσκεται ήδη ο Κριστάνο Ρονάλντο.

Πέρα από τους βετεράνους, το Μουντιάλ 2026 έχει… άφθονο νέο αίμα. Ο νεαρότερος παίκτης που έχει επιλεγεί είναι ο Μεξικανός Ζιλμπέρτο Μόρα (17 χρονών και 7 μηνών), ενώ ακολουθεί ο Τσέχος Χιούγκο Σότσουρεκ (17 χρονών και 11 μηνών). Μπορεί ο Λαμίν Γιαμάλ να είναι 18 χρονών και 10 μηνών, αλλά ο σταρ της Μπαρτσελόνα είναι «μόλις» ο 13ος νεαρότερος παίκτης της διοργάνωσης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα γκολ ανά συμμετοχή, στην κορυφή είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, αφού ο Νορβηγός επιθετικός έχει μέσο όροι 1,12 (55 γκολ σε 49 συμμετοχές). Στην πέμπτη θέση αυτής της λίστας βρίσκεται ο Φραντζί Πιερό, Αϊτινός παίκτης της ΑΕΚ που παίζει δανεικός στη Ρίζεσπορ, με μέσο όρο 0,67 γκολ (33 σε 49 συμμετοχές) και είναι πάνω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο (0,63) και τον Νεϊμάρ (0,62).