Το σερί της Σαμπαλένκα «έσπασε» στο Roland Garros.

Με απίστευτη ανατροπή, η Ντιάνα Σνάιντερ πέτυχε την πιο εμβληματική νίκη της έως τώρα πορείας της, αφού απέκλεισε την Αρίνα Σαμπαλένκα, για να προκριθεί στα ημιτελικά του Roland Garros.

H 22χρονη Ρωσίδα, που βρίσκεται στο Νο25 της παγκόσμιας κατάταξης, έχασε το πρώτο σετ και βρέθηκε πίσω στο δεύτερο με 4-1. Όμως, το ματς τελικά κάθε άλλο παρά «περίπατος» της Σαμπαλένκα ήταν.

Η Σνάιντερ άρχισε να βρίσκει ρυθμό, η Λευκορωσίδα κορυφαία τενίστρια στον κόσμο έχασε τον έλεγχο και έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Έτσι, η Σνάιντερ έφτασε στη νίκη με 3-6, 7-5, 6-0 μέσα σε 2 ώρες και 12 λεπτά.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Σνάιντερ θα παίξει σε ημιτελικό Γκραν Σλαμ. Αντίθετα, η Ρωσίδα «έσπασε» το σερί της Σαμπαλένκα, με έξι συνεχείς ημιτελικούς σε τουρνουά major.

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