Η ασφαλέστερη και πιο οικονομική λύση παραμένει μία: αγοράζετε ολόκληρο το καρπούζι και αναλαμβάνετε εσείς το κόψιμο!

Η πρακτικότητα στην κουζίνα είναι πολύτιμη, όχι όμως όταν υπονομεύει την ασφάλεια των τροφίμων μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το καρπούζι: ένα πεντανόστιμο φρούτο, το οποίο πολλοί προτιμούν να αγοράζουν έτοιμο, κομμένο σε φέτες ή κομμένο στη μέση, για να αποφύγουν τη δύσκολη μεταφορά. Ωστόσο, η επιλογή αυτή κρύβει σοβαρούς κινδύνους που δεν υφίστανται όταν το φρούτο αγοράζεται ολόκληρο, προστατευμένο από τη φλούδα του.

Τα τεμαχισμένα φρούτα αλλοιώνονται πολύ ταχύτερα από τα ολόκληρα. Η απουσία του εξωτερικού προστατευτικού στρώματος εκθέτει τη σάρκα τους στο περιβάλλον, διευκολύνοντας την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων και μικροβίων.

Παράλληλα, ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της επιμόλυνσης, εάν για τον τεμαχισμό και τη συσκευασία έχουν χρησιμοποιηθεί σκεύη που δεν έχουν απολυμανθεί σωστά. Είναι ενδεικτικό ότι το 2018, μια μεγάλη επιδημία σαλμονέλας από συσκευασμένα κομμένα πεπονοειδή οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες ανακλήσεις τροφίμων της χρονιάς.

Πιο ακριβό και με μικρότερη θρεπτική αξία το κομμένο καρπούζι

Εκτός από τις τροφιμογενείς λοιμώξεις, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για να προσπεράσετε τα έτοιμα κομμένα φρούτα και λαχανικά. Το κόστος τους είναι σημαντικά υψηλότερο, ενώ η θρεπτική τους αξία μειώνεται αισθητικά. Η έκθεση στο οξυγόνο και η απώλεια υγρασίας καταστρέφουν τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία τους. Αυτό σημαίνει ότι το έτοιμο καρπούζι που αγοράζετε είναι ήδη λιγότερο φρέσκο, λιγότερο θρεπτικό και σίγουρα λιγότερο γευστικό.

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Τι να κάνετε αν αγοράσετε κομμένο καρπούζι

Αν, παρ' όλα αυτά, η αγορά έτοιμης φέτας είναι μονόδρομος (για παράδειγμα, αν χρειάζεστε μικρή ποσότητα για μια φρουτοσαλάτα), θα πρέπει να ξέρετε τι να επιλέξετε. Αναζητήστε κομμάτια με ζωντανό, ομοιόμορφο κόκκινο χρώμα, χωρίς ρωγμές και με καθαρές, συμπαγείς άκρες – δείγμα ότι το φρούτο παραμένει ζουμερό.

Μόλις το μεταφέρετε στο σπίτι, η σωστή συντήρηση είναι καθοριστική. Το καρπούζι σε κύβους πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο σε αεροστεγή δοχεία, ενώ οι μεγαλύτερες φέτες πρέπει να τυλίγονται σφιχτά με διάφανη μεμβράνη. Ακόμα και έτσι, η διάρκεια ζωής του δεν ξεπερνά τις πέντε ημέρες, με την ποιότητα να φθίνει αισθητά όσο περνά ο χρόνος. Σε κάθε περίπτωση, η ασφαλέστερη και πιο οικονομική λύση παραμένει μία: αγοράζετε ολόκληρο το καρπούζι και αναλαμβάνετε εσείς το κόψιμο.

Πηγή: Yahoo