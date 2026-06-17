Καλούνται οι καταναλωτές που τα έχουν προμηθευτεί να μην τα καταναλώσουν.

Ο ΕΦΕΤ γνωστοποιεί ότι ανακαλούνται όλα τα προϊόντα καπνιστής πέστροφας ήτοι «Καπνιστή Μαριναρισμένη Πέστροφα Καρπενησίου», «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (φιλέτο) και «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (ολόκληρη), ανεξαρτήτως ημερομηνίας παραγωγής από την παραγωγό επιχείρηση «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο 13ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού λόγω της παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμου Listeria Monocytogenous. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί όλα τα ανωτέρω προϊόντα καπνιστής πέστροφας, να μην τα καταναλώσουν.

Σχετική πληροφόρηση διατίθεται και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης https://fresko.com.gr/

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Η ανακοίνωση της εταιρείας για την ανάκληση όλων των προϊόντων καπνιστής πέστροφας

Αγαπητοί καταναλωτές,

Θα θελαμε να σας ενημερώσουμε πως η επιχείρηση μας όντας απόλυτα συνεπής και εχοντας πρώτη στο καθήκον την υγεία των καταναλωτών της προχωρα άμεσα σε ανακληση των προϊόντων που αφορα το μαριναρισμενο καπνιστό φιλέτο πέστροφας με ημερομηνία παραγωγής 03/02/26 και ημερομηνία λήξης 01/09/26.

Ο ΕΦΕΤ σε έλεγχο που διενήργησε ανιχνεύει οριακά την παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμου Listeria Monocytogenous. Από την ίδια ακριβώς παρτίδα σε έλεγχο που διενήργησε με ιδιωτική πρωτοβουλία η επιχείρηση μας στα πλαισια της εύρυθμης λειτουργιας της μοναδας μας τα αποτελέσματα ειναι αρνητικά.

Ασφαλώς θα συμμορφωθουμε με τον ΕΦΕΤ και τους κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται. Καλούνται οι καταναλωτές που εχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Η επιχείρηση μας για προληπτικούς λόγους και μέχρι να διενεργηθουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, προβαίνει σε ανακληση όλων των παρτίδων που εχουν διοχετευθει στην αγορά.

Συγκεκριμένα γίνεται ανάκληση όλων των προϊόντων Καπνιστής Πέστροφας Καρπενησίου (φιλέτο απλό καπνιστής πέστροφας, φιλέτο μαριναρισμένο καπνιστής πέστροφας και ολόκληρη καπνιστή πέστροφα ανεξαρτήτου ημερομηνίας παραγωγής.

Παρακαλούμε αν έχετε αγοράσει κάποιο απο τα προϊόντα μας, μην το καταναλωσετε.