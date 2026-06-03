Την ανάκληση παρτίδας του προϊόντος ζήτησε ο ΕΦΕΤ.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα συσκευασμένης σαλάτας, στην οποία εντοπίστηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Listeria monocytogenes και καλεί όσους την έχουν αγοράσει να μην την καταναλώσουν.

Πρόκειται για το προϊόν σαλάτας «ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ», με μαρούλι romaine, butterhead & escarole, με αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως 03/06/2026, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από δειγματοληψία, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων και εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes στο δείγμα.

Έτσι, ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας και οι σχετικοί έλεγχοι είναι εξέλιξη. Επιπλέον, ο Φορέας καλεί όσους έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν.