Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί 50 χρόνια στο Days of Our Lives και το χαστούκι είναι η χαρακτηριστική της κίνηση.

Η Deidre Hall κλείνει φέτος 50 χρόνια ως Dr. Marlena Evans στην τηλεοπτική σειρά «Days of our Lives» και εμφανίστηκε σε πρωινή εκπομπή, όπου ο παρουσιαστής της ζήτησε να κάνει την κίνηση που τη χαρακτηρίζει. Με απλά λόγια, ζήτησε να τον χαστουκίσει.

«Από όλες τις ιστορίες που έχει υπάρξει στη σειρά όλα αυτά τα χρόνια, πάντα λάτρευα μία κίνησή σου» είπε ο παρουσιαστής. «Χαστουκίζεις υπέροχα» είπε. «Ευχαριστώ» απάντησε η Hall και γέλασε. Τότε ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν είχε υπολογίσει πόσα περίπου χαστούκια έχει ρίξει σε συμπρωταγωνιστές της τα τελευταία 50 χρόνια με εκείνη να απαντά πως ούτε μπορεί να φανταστεί πόσα.

«Θα ήταν από τις μεγαλύτερες επαγγελματικές μου τιμές αν με χαστούκιζες» είπε ο παρουσιαστής και η Hall απάντησε ότι θα ήταν τιμή της να το έκανε. Όλοι στο στούντιο ακούστηκαν ενθουσιασμένοι.

Η Hall πήρε θέση, εκείνος αστειεύτηκε να μην τον χτυπήσει πολύ στο πρόσωπο - αυτό μου φέρνει χρήματα, της είπε - και η Hall του εξήγησε τι θα πρέπει να κάνει.

«Θα κουνήσω το χέρι μου προς τα πίσω και θα το φέρω μετά πολύ κοντά στο πρόσωπό σου. και όταν αισθανθείς ότι θα συμβεί, γύρε απότομα το κεφάλι σου προς τα πίσω« του είπε.

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Όταν εκείνος έδωσε το έναυσμα ότι είναι έτοιμος εκείνη τον χαστούκισε επαγγελματικά. ο παρουσιαστής προσποιήθηκε ότι το χαστούκι ήταν πολύ δυνατό και άρχισε δήθεν να κλαίει από τον πόνο. Το κοινό και το συνεργείο της εκπομπής φυσικά χειροκρότησε με το μικρο σκετς.

Η Hall τον ρώτησε αν είναι καλά και εκείνος συνέχισε δήθεν να κλαίει. Κρατώντας το μάγουλό του, φώναζε «Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου» με την ηθοποιό να του ζητάει συγγνώμη.

«Λυπάμαι πολύ , σκόπευα να αστοχήσω αλλά ...» του είπε. «Είσαι η καλύτερη» της απάντησε.

{https://www.youtube.com/watch?v=Yjads3063E4}

Όταν είχε αρνηθεί τον ρόλο

Η Hall άρχισε να πρωταγωνιστεί στο Days of Our Lives το 1976. Για τον ρόλο της αποκάλυψε πως λίγο έλειψε να τον απορρίψει όταν της είχε γίνει η πρόταση. «Διάβασα το σενάριο και το ήθελα πάρα πολύ. Όταν μου τηλεφώνησαν σκέφτηκα πως "όλοι οι άλλοι θα το έχουν ήδη απορρίψει". Επειδή δεν είμαι χαζή απέρριψα και εγώ τον ρόλο επειδή νόμιζα ότι κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει καλά με τον ρόλο».

Μερικές εβδομάδες αργότερα, ο ατζέντης μου μού τηλεφώνησε ξανά με εντυπωσιακά νέα. «Μού είπε "Εσείς οι ηθοποιοί είστε ΄τόσο τρελοί. Είσαι η πρώτη τους επιλογή. Πες τους ότι θα πάω» απάντησε εκείνη και αποδέχθηκε τον ρόλο.

Μισό αιώνα μετά η Hall πρωταγωνιστεί ακόμα στη σειρά.

Όταν τη ρώτησαν αν είχε σκεφτεί ποτέ στη ζωή της ότι θα τη ρωτούσαν για τον ρόλο 50 χρόνια μετά την οντισιόν της, η Hall είπε ότι η μακροζωία του ρόλου αυτού οφείλεται και στον ίδιο τον χαρακτήρα αλλά και στην ίδια τη σειρά που ακόμα εντυπωσιάζει το κοινό. «Κανείς με΄χρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο γα 50 χρόνια.Είναι εντυπωσιακό ότι είμαστε ακόμα στον αέρα 50 χρόνια μετά και συνεχίζουμε» πρόσθεσε.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν σκοπεύει να φύγει από το σύμπαν του Σάλεμ σύντομα.

«Όσο ανοίγει την πόρτα η κάρτα μου, θα είναι εκεί. Είναι οικογένειά μου, το αγαπώ αυτό το μέρος, δεν μπορώ α αντισταθώ» είπε.

Με πληροφορίες του People





